Les gilets jaunes donnent de la voix sans remplir la place des Nations

Un secouriste français a entrepris une grève de la faim devant le Palais des Nations. Un rassemblement est prévu samedi à Genève. Plus...

Genève Une chaîne humaine doit partir de Ferney-Voltaire pour rejoindre Genève. Les manifestants suisses et français dénoncent les violences policières en France et l'utilisation de l'arme LBD40 fabriquée en Suisse. Plus...