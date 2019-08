Les «gilets jaunes» de retour place des Nations le 31 août

Suite au rassemblement de «gilets jaunes» en février sur la place des Nations, un deuxième appel à manifester est lancé pour le samedi 31 août à Genève. Une chaîne humaine de «gilets jaunes» de France et de Suisse se constituera depuis la frontière de Ferney-Voltaire jusqu'à la place des Nations de Genève, devant l'ONU, précise un communiqué des organisateurs.

À cette occasion, un dossier sur les violences policières en France commises depuis le 17 novembre 2018, en particulier à propos de l’utilisation meurtrière du LBD40 (fabriqué à Thoune, dans le canton de Berne) sera remis à des responsables de l’ONU et du Haut-Commissariat aux droits de l’homme. Le premier rassemblement avait déclenché la mise en cause de l'usage, considéré comme excessif, de la violence des forces de l'ordre à l'encontre des «gilets jaunes», par la haut-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet.

Des victimes des mutilations policières seront médaillées lors d'une cérémonie symbolique organisée en présence de Patrice Philippe, manifestant éborgné, membre des «Mutilés pour l’exemple», de Priscilla Ludosky, l’une des fondatrices du mouvement des «gilets jaunes», de Laurent Thines, neurochirurgien auteur de la pétition «Les soignants français pour un moratoire sur l’utilisation des armes dites moins létales» (plus de 176 000 signatures), de Marianne Sébastien, fondatrice de l’ONG Voix libres et de Christian Degiorgi, président de l’ONG Unesu.

L'usage du LBD40 mis en cause

«Après 42 semaines de manifestations réprimées par le gouvernement français, les manifestants français et suisses appellent conjointement à l'arrêt définitif de l'utilisation des armes de guerre, en particulier du LBD40», précise le communiqué des «gilets jaunes». Interpellé par Michelle Bachelet – qui classe la violence des répressions en France entre Haïti et le Venezuela – par Amnesty International, par le Conseil de l'Europe, par la Ligue européenne des droits de l'homme et même par la Société française des ophtalmologues pour la gravité des violences policières observées depuis le début du mouvement des «gilets jaunes», le gouvernement français a répliqué qu'il «veillait à ce que l'usage de la force soit maîtrisé, contrôle et proportionné» et que «les tirs de LBD40 étaient interdits sur d'autres parties du corps que sur le torse et les membres supérieurs ou inférieurs».

Le LBD est classé dans la catégorie «matériel de guerre» par la réglementation internationale. Cependant, à la fin 2018, la France s’est portée acquéreur par voie d’un marché public de 1280 nouveaux LBD. Le LBD utilisé par les forces de l’ordre françaises est de fabrication suisse. Son fabricant, Brügger & Thomet à Thoune, le qualifie comme «arme létale limitée». Son utilisation est aggravée par l’emploi par la France de munitions plus dangereuses et non conformes au mode d’emploi du fabricant suisse.

Une résolution a par ailleurs été déposée par Guy Mettan, député du Grand Conseil genevois, pour interdire l'exportation des LBD et faire respecter les Conventions de Genève, ignorées depuis le 17 novembre 2018 par la France. Cette résolution est actuellement traitée en commission et sera prochainement votée au Grand Conseil.