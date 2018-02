Les gelures d’Élisabeth Revol sont soignées aux HUG

Élisabeth Revol, l’alpiniste française miraculée de l’Himalaya, suit actuellement des séances d’oxygénation quotidiennes au caisson hyperbare des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Ce traitement, en lien avec celui dispensé aux Hôpitaux des Pays du Mont-Blanc de Sallanches (Haute-Savoie), expert en blessures typiques de la haute-montagne, lui permettra peut-être d’éviter l’amputation. La Française souffre de gelures sévères aux mains et au pied gauche, après son expédition tragique sur le Nanga Parbat, l’un des plus hauts sommets du monde, surnommé la «montagne tueuse».

Les caissons hyperbares servent surtout à soigner les victimes d’accidents de plongée, mais ils ont aussi d’autres usages. L’oxygène, délivré en grande quantité à une pression supérieure à la normale, a pour effet de régénérer les tissus lésés. De plus, il accélère la cicatrisation des plaies.

A Sallanches, on réchauffe d’abord la gelure, afin de refaire circuler le sang, puis on dilate les vaisseaux sanguins avec des vasodilatateurs. Le caisson hyperbare intervient au maximum huit heures après le réchauffement, d’où la collaboration entre les HUG et l’hôpital de Sallanches, relativement proches. Les deux établissement avaient lancé en partenariat le projet «Gelox» en 2014. A l’époque, Rodrigue Pignel, responsable du programme de médecine hyperbare aux HUG, expliquait que ce traitement avait permis de diminuer de plus de 60% les amputations.

Élisabeth Revol a été rapatriée mardi dernier en France, via Genève, depuis le Pakistan. Elle et son compagnon de cordée polonais, décédé sur place, se sont trouvés en difficulté en redescendant le Nanga Parbat. (TDG)