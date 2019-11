Les gares du CEVA feront bourgeonner le béton

Des chantiers à marche forcée

Aux abords de la gare des Eaux-Vives ou de celle d’Annemasse, où les travaux battent leur plein et où domine l’impression de chaos labyrinthique, il est difficile de croire que la première sera mise en service dans cinq semaines et que la seconde vivra même son inauguration vendredi prochain. Les responsables l’assurent pourtant: oui, on pourra y prendre son train.



Mais les travaux ne seront pas finis pour autant. La nouvelle gare d’Annemasse, enrobant les restes du bâtiment historique, ne devrait être terminée qu’en juin. Quant au quartier de quelque 1300 logements qui doit croître à ses abords, ce sera l’œuvre d’une décennie. Aux Eaux-Vives, la construction de la partie orientale du nouveau quartier de la gare (on y trouvera notamment une piscine) n’a même pas encore débuté. Le site sera achevé à 100% en 2024.



À Chêne-Bourg, la galerie commerciale qui donnera directement sur le quai souterrain (un cas de figure semble-t-il unique) a vu sa réalisation différée, retardant d’autant l’achèvement

des espaces publics qui la surplomberont. Mais les premiers habitants de la nouvelle tour Opale, à l’est de la gare, sont déjà attendus en avril. Ils auront pignon sur chantier jusqu’en 2022. À Pont-Rouge, on verra la fin du tunnel en 2021;

au Bachet, l’an prochain déjà.



Pour les responsables des espaces publics, les premières semaines de vie autour des gares seront des temps d’observation. Ils prévoient d’ores et déjà d’envisager les correctifs qui pourraient s’imposer dès l’an prochain.



Dans le marathon qui précède la mise en service intégrale du Léman Express ce 15 décembre, on attend encore les éléments de signalétique qui ne seront livrés de Grande-Bretagne que dès le 4 décembre. Une originalité pour ces panneaux: les plans y seront présentés dans le sens du regard du piéton et non pas en ayant systématiquement le nord au haut de la carte.