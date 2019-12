Les feux sont au vert pour la nouvelle passerelle qui reliera les Evaux à Aïre

Dix ans. C’est le temps qu’il aura fallu pour que les travaux de la nouvelle passerelle reliant Onex à Vernier puissent enfin débuter. L’ouvrage franchissant le Rhône permettra aux promeneurs et cyclistes de rejoindre Aïre depuis les Evaux, à l’endroit précis où un service de bac connectait les moulins de Vernier et d’Onex entre 1886 et 1927.

Cette infrastructure offrira une nouvelle liaison directe entre les deux communes et élargira les possibilités de balades dans cette région. Mais son utilité est également technique puisque les SIG l’utiliseront pour fixer des conduites destinées à transporter les eaux usées du futur quartier des Cherpines jusqu’à la station d’épuration d’Aïre.

Les travaux préparatoires devraient bientôt commencer pour une mise en service de la passerelle dès 2021. Ce démarrage de chantier a été rendu possible par les décisions récentes des Conseils municipaux d’Onex et de Vernier qui ont accepté de partager, avec les SIG, le dépassement de 2,3 millions de francs prévu.

Le projet est passé de 8,8 à 11,1 millions de francs

Initialement devisé à 8,8 millions, le coût de la construction est effectivement passé à 11,1 millions dix ans plus tard. Les raisons de cette augmentation? Les SIG la justifient par le renchérissement du coût de la vie. Le surcoût s’explique également par des changements rendus nécessaires après des tests effectués à l’aide d’une soufflerie. Ces derniers ont démontré que la passerelle prévue n’était pas suffisamment solide. «Il a fallu envisager un tablier plus large, ce qui implique également des piliers ayant une meilleure emprise au sol», indique la maire d’Onex Ruth Bänziger. Afin d’implanter au mieux ces piliers, il faudra retirer davantage de terre. Or du côté de Vernier, l’ouvrage prendra appui sur l’extrémité sud de la rive de la presqu’île d’Aïre. Un site qui a été occupé par une ancienne décharge d'ordures ménagères entre 1915 et 1956 et s’avère plus pollué que prévu. On y trouve de l’ammonium et du benzène, ainsi que des métaux lourds et des hydrocarbures. L’excavation supplémentaire impliquera donc une rallonge financière, d’autant que certains matériaux devront être acheminés en Hollande afin d’y être traités.