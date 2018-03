Les «féminismes doux» séduisent les internautes

Le 8 mars dernier, nous présentions sur le site tdg.ch un webdossier unique en son genre. Une sorte de photographie des différents courants du féminisme actuel dont la porte d’entrée se faisait par un test en ligne de 25 questions (vous pouvez toujours y participer). Le résultat a dépassé nos espérances: en cinq jours, pas moins de 13 433 internautes ont achevé le test, indiquant ainsi avec quel courant féministe ils partagent le plus d’affinités. Sept jours après la Journée internationale des droits des femmes, nous tirons déjà un premier bilan significatif.

1. Le féminisme «de la différence» charme la majorité

Le féminisme différentialiste, qui entend revaloriser les qualités féminines intrinsèques, séduit une écrasante majorité de personnes dans toutes les catégories (voir infographie). Seuls les moins de 25 ans et la catégorie «autre genre», qui ne se définit ni homme ni femme, lui préfèrent le courant intersectionnel.

Parce que le différentialisme prône globalement un rapport apaisé entre les sexes, l’essayiste genevoise Barbara Polla se réjouit de ce résultat: «Je m’émerveille de constater que les féminismes doux, d’épanouissement, que sont le différentialisme et l’universalisme connaissent un tel plébiscite.»

Rien d’étonnant non plus pour Éléonore Lépinard, directrice de l’Institut des sciences sociales de l’Université de Lausanne et spécialiste des mouvements féministes: «Les courants féministes ne recouvrent pas la même sensibilité en fonction des époques et le différentialisme en est un exemple frappant. Les différentialistes ne se trouvent plus dans un contexte de lutte contre les universalistes, comme cela a pu l’être auparavant. C’est un courant nettement moins politisé, moins conflictuel qu’autrefois, et il est donc plus facile de se l’approprier.» Martine Chaponnière, présidente de la Fondation Émilie Gourd et spécialiste de l’histoire et de la formation des femmes, y voit un phénomène cyclique: «C’est un courant qui n’arrête pas de renaître de ses cendres; on le dit moribond, et puis il réapparaît! C’est aussi parce qu’il s’agit d’une théorie féministe plus séduisante et plus sécurisante: elle ne remet pas en cause la binarité du monde.» Et effectivement, il s’agit du courant le plus populaire chez ces messieurs.

2. L’intersectionnalité gagne la jeunesse

Lutter contre toutes les discriminations à la fois – racisme, sexisme, homophobie – voilà le credo des intersectionnels, un courant qui séduit plus de deux jeunes sur dix. «Le succès de ce courant chez les moins de 25 ans ne me surprend guère, analyse Barbara Polla. C’est un féminisme de conquête, de lutte. Or à cet âge-là, on est dans la définition de soi-même contre les autres.»

Martine Chaponnière préfère y voir une ode au multiculturalisme: «La jeunesse d’aujourd’hui est profondément imprégnée par cette question. Le multiculturalisme est une valeur forte pour eux et ils veulent la défendre.»

L’universaliste française Fatiha Boudjahlat, enseignante au lycée et ennemie jurée des intersectionnels, ne s’étonne pas non plus du succès de ce courant chez les jeunes: «Beaucoup de militantes intersectionnelles sont rémunérées à plein temps pour leur activisme tant ce courant est institutionnalisé et plébiscité par les médias, et se professionnalisent dans la communication via les réseaux sociaux. Elles touchent ainsi le plus jeune public. C’est un courant qui se veut mimi et cool, mais qui fait passer le droit des femmes après des considérations ethniques et religieuses.»

3. Le voile est largement jugé antiféministe

À l’affirmation «Le voile, porté ici ou ailleurs, est par essence un symbole de domination masculine», 48% des internautes répondent «plutôt oui» ou «tout à fait», 37% répondent «plutôt non ou pas du tout», et 15% ne se prononcent pas. Sur cette question, la majorité des internautes partage donc la position universaliste, qui fait de la laïcité la condition même du féminisme.

4. Le courant prosexe, l’autre ami des hommes

Le courant féministe le plus séduisant aux yeux des hommes, après le différentialisme, c’est le féminisme prosexe, qui milite pour les droits des travailleuses du sexe et revendique une philosophie propornographie. Près de deux hommes sur dix seraient de cette obédience. «Bien entendu, les hommes revendiquent la liberté pour chacun de faire ce qu’il veut de son corps, mais en filigrane, ils revendiquent la liberté de faire ce qu’ils veulent du corps des femmes, s’amuse Martine Chaponnière. Les hommes se posent moins la question de l’éthique ou de la stigmatisation derrière la marchandisation du corps féminin, une donnée que les femmes ont, en revanche, largement intégrée.» D’ailleurs, une majorité d’internautes, à savoir 47% tous sexes confondus, ont estimé que «La prostitution, même volontaire, reste une forme de violence faite aux femmes», contre 41% qui soutiennent le contraire et 12% de personnes sans opinion.

5. Le langage épicène peine à convaincre

À l’assertion «L’usage généralisé de l’écriture inclusive doit être une priorité du féminisme», la majorité des internautes répond «plutôt non» et «pas du tout», à 47%. Ils ne sont que 32% à répondre «plutôt oui» et «tout à fait», et une grande proportion des internautes s’est abstenue, soit 21%.

