Les familles précarisées font maison commune à la Roseraie depuis peu

De la lumière à chaque fenêtre, de la vie à tous les étages: il a suffi d’un soir, le premier, pour réanimer le 58, avenue de la Roseraie, une maison avec jardin, propriété de l’Etat, inhabitée depuis maintenant deux ans (lire nos éditions du 23 décembre). Investie, la demeure l’est à nouveau. Cela se voit depuis l’extérieur, cela s’entend en franchissant le seuil. L’accueil familles, géré par l’Armée du salut, bat son plein.

Dix-neuf places à disposition, dix-sept sont occupées depuis le 27 décembre. Les benjamins de la maisonnée vont par deux, des jumeaux d’un an à peine; leur frère et sœur aînés ont tout juste trois ans. Pour eux, comme pour les jeunes adolescents et leurs parents respectifs, cette adresse qui vient d’ouvrir est vraiment providentielle. Certains arrivent de l’abri de Richemont, d’autres de l’accueil de nuit (ADN) de Galiffe. Ils ont connu la promiscuité en dortoir, ils ont couru entre les tables du réfectoire, à l’heure de la soupe, au milieu des adultes fatigués qui oubliaient de leur sourire et de les prendre dans les bras.

Le repas communautaire se prend au premier sous-sol de la maison. Les bénéficiaires et les membres de l'équipe partagent chaque soir la même table.

Accueillis sans condition

Les voici dans des bras bienveillants qui ne les lâchent plus. Ils peuvent s’endormir sur les épaules de Tatjana ou de Jessica, la cheffe d’équipe. Elles sont solides et disponibles. La maman en profite pour se poser, elle en avait perdu l’habitude. L’errance d’une ville à l’autre l’a épuisée. Son visage se détend enfin. Celui de son bébé également. Répit partagé.

On exagère dans l’angélisme de la scène? Non, on souligne simplement la nécessité du lieu. Il porte le visage d’un bébé accueilli sans condition et rassuré d’être là. C’est, pour quatre mois, la meilleure carte de visite de l’endroit. Tout le reste relève de l’intendance. Elle a son importance, certes, ses règles et ses aménagements indispensables. Pour prévenir les chutes dans les escaliers en pierre, on a pris soin d’installer des barrières de sécurité à chaque niveau. Gymkhana pour tous. C’est sportif une maison sur trois étages. Fini, le plain-pied souterrain, la lumière se mérite, il faut en profiter. On monte et on descend.

Et quand on descend, c’est pour prendre sa douche ou préparer le repas ensemble. Lucien, l’auxiliaire du soir, montre l’exemple. Son tour est venu de raffiner les denrées alimentaires livrées le matin même par la fondation Partage. Concombre, ail écrasé et menthe pour le tzatziki à venir; haricots et cuisses de poulet réchauffées au four pour le plat de résistance.

La répartition des familles dans les chambres se fait sous la conduite de Jessica, la cheffe d'équipe de l'Armée du salut.

Manuela épaule le marmiton, tout en assurant le suivi administratif des admissions. A l’étage supérieur, on se bat avec un petit lit parapluie qui refuse de se cliper; le savoir-faire ancien d’une mère expérimentée règle l’affaire. Elle aussi a faim. Dîner communautaire, en lorgnant déjà sur les desserts, les invendus des fêtes. Surabondance pâtissière, du stock à gérer, les frigos débordent de gâteaux.

Deux adolescents, une fille et un garçon, se sont annoncés pour la plonge. Sans conviction. «Tu démissionnes, t’as déjà fini de taffer?», lance Lucien, en prenant sa voix de grand frère. Message à moitié reçu. L’élan participatif ne se décrète pas, il se travaille dans la durée d’une cohabition comptée. Les familles accueillies savent qu’elles disposent de deux semaines d’hébergement garanti. Après, on rediscute au cas par cas en fonction de la place à disposition.

Participation obligatoire

«Nous n’avions encore jamais pratiqué l’accueil d’urgence dans une villa comme celle-ci, explique Antoine Beuret, adjoint de direction à l’ADN. Par rapport aux abris ou à la Halte de nuit du printemps dernier au temple des Pâquis, on rajoute une troisième dimension. Dans des lieux sommaires, au confort limité, une forme de solidarité spontanée se met en place. C’était particulièrement vrai durant les nuits à la Halte. Pour autant, l’accueil familles à la Roseraie n’est pas un bed and breakfast. La dynamique recherchée passe par un élan participatif, chacun doit y mettre du sien.»

Après une petite semaine de vie en communauté recomposée, l’élan existe mais il est surtout féminin. « Des mères de famille ont pris en main le rangement des chambres, le nettoyage des couloirs et des toilettes, tout en se proposant pour faire à manger», raconte Jessica, attentive aux initiatives individuelles comme à la mise en commun de l’effort à fournir.

Gérer le quotidien en se montrant soutenant et directif quand il le faut; mais surtout penser à demain en orientant les gens accueillis vers les structures existantes. « On les informe chaque jour, on leur indique les espaces parents-enfants ouverts, les adresses où se procurer des habits et des couche-culottes. Au besoin, on les accompagne s’ils ont peur d’aller seuls au rendez-vous administratif qui les attend.» Ou aux Urgences pédiatriques situées juste en face. «Nous sommes bien placées à l’avenue de la Roseraie», confirme la responsable, en soignant, elle aussi, entre deux sollicitations, sa crève hivernale. (TDG)