Les exploitants d'un casino construisent un hôtel

Ouvert en 2002, le casino de Saint-Julien en Genevois va construire un quatre étoiles sur son site, dont l’exploitation sera confiée à la chaîne américaine Marriott. Le patron du site, Patrick Pequiot, a annoncé vendredi que cet hôtel de 93 chambres devrait coûter entre 12 et 13 millions d’euros. Le permis de construire sera déposé le 13 juin. Si tout se déroule comme prévu, les travaux devraient débuter en janvier 2020 et l’établissement pourrait ouvrir ses portes en avril 2021. Cet hôtel devrait employer au minimum 15 personnes. Avec les 95 collaborateurs actuel du casino et de son restaurant, ainsi qu’une dizaine de nouveaux postes de travail liés à l’intégration de l’hôtel, ce groupe d’activités deviendrait le plus important employeur de Saint-Julien. Ce qui réjouit le maire Antoine Vielliard, venu soutenir cette opération en signant avec Patrick Pequiot un contrat de vingt ans portant notamment sur le taux de prélèvement communal sur le produit brut des jeux, qui demeure à 15% pour la durée du nouveau contrat.

Trois casinos encerclent Genève

«Saint-Julien est attaché à son casino. Il représente un enjeu d’attraction locale et touristique. Et son apport, de 1,7 million d’euros en 2017, représente 5% des recettes communales», a résumé Antoine Vielliard.

Deux autres casinos français encerclent le canton. L’un est situé à Divonne, l’autre à Annemasse. Tous deux figurent en haut du classement des maisons de jeux françaises. Divonne qui, naguère, était le premier casino de France, se situe désormais au onzième rang. Celui d’Annemasse, inauguré en 1995, le talonne au 21e. Ces deux sociétés, qui appartiennent au groupe Partouche, ont respectivement réalisé pour l'exercice 2017-2018 un produit brut des jeux (PBJ) de 36 millions d'euros (environ 40 millions de francs) et 23,3 millions d'euros. Pour garder son rang, le casino d’Annemasse prépare, aux dires de son directeur Arnaud Moumdjian, «une importante rénovation», dont les détails seront prochainement communiqués. Ce patron entend aussi proposer diverses animations durant cet été, parmi lesquelles un barbecue géant. Isabelle Pallas, porte-parole du prestigieux casino de Divonne, n’a en revanche annoncé ni rénovation importante ni nouveauté pour cet été. A Saint-Julien, le PBJ s'est établi à 12,8 millions d'euros, plaçant cet établissement au 58e rang national.

A titre de comparaison, le seul casino genevois, celui de Meyrin situé à proximité de l’aéroport, a dégagé un produit brut des jeux de 57,9 millions de francs (-0,5% par rapport à 2017). Une bonne partie de ce montant est ensuite redistribué aux collectivités publiques et à l’AVS. Quant au bénéfice net, il s’est établi à 8,8 millions de francs.

