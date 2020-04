Les examens finaux sont annulés au Collège et à l'ECG

Les élèves en dernière année du Collège et de l’Ecole de culture générale (ECG) peuvent souffler: leurs examens écrits finaux sont annulés. Le Département de l’instruction publique (DIP) a déclaré mercredi que les tests écrits de maturité et de fin d’études sont supprimés. Cette annonce faisait suite aux annonces du Conseil fédéral, qui a délégué aux cantons la décision de maintenir ou non ces épreuves. Pour rappel, les examens oraux avaient déjà été annulés la semaine passée.

La conseillère d’Etat en charge de l’Ecole, Anne Emery-Torracinta, a justifié son choix, guidé par des raisons sanitaires et organisationnelles. «Ces sessions rassemblent 2400 élèves. Il aurait fallu, pour respecter les mesures sanitaires, échelonner les examens, trouver un moyen de ne pas surcharger les transports publics au moment des délicates phases du déconfinement, entre autres. La question de l’équité se posait aussi: tant que l'enseignement présentiel n'a pas repris, tout le travail de préparation et de révision se fait hors de l'école. Or, tous les élèves n'ont pas accès chez eux à un lieu calme pour réviser et se préparer.» Au final, a-t-elle résumé, «dans la situation si particulière que nous vivons aujourd'hui, le maintien des examens écrits pour tous les élèves aurait engendré de nombreux problèmes sans apporter de réelle plus-value. La suppression s'est avérée la meilleure des solutions pour que les élèves ne soient ni prétérités, ni bloqués dans la suite de leur parcours de formation.»

Session de rattrapage en juin

Ainsi, les élèves qui répondaient aux critères d'obtention de la maturité ou du certificat de l'ECG à l'issue du 1er semestre 2019-2020 obtiendront leur titre. Quant aux jeunes non-promus, ils auront la possibilité de se présenter en juin à une session de rattrapage portant sur le champ enseigné jusqu’au 13 mars. La session comprendra l'ensemble des examens écrits prévus soitcinq pour la maturité gymnasiale, quatre à six pour le certificat de l'ECG. Les notes obtenues seront combinées avec les moyennes du 1er semestre. Anne Emery-Torracinta a toutefois précisé que cette session de rattrapage sera ouverte uniquement aux élèves pour qui les résultats aux examens permettraient arithmétiquement d'obtenir leur titre.

Les élèves en vacances?

L’année est donc validée. L’école, au degré secondaire II, devrait reprendre le 8 juin. Mais en pratique, les élèves sont donc déjà en vacances? La cheffe de l’Ecole assure que non. «Que ce soit à distance ou plus tard en classe, les semaines à venir seront consacrées au développement des connaissances et compétences nécessaires pour leur formation dans les hautes écoles ou les écoles supérieures», a-t-elle indiqué. Chaque élève aura donc droit à un programme à la carte? Le Département n’est pas entré dans les détails.