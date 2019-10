Les évacués de la Servette savent sur quel pied danser

Le temple de la Servette est très occupé ces jours. Hier soir, des sans-abri attendaient devant les portes avant d’y passer la nuit. À l’intérieur, d’autres personnes prenaient connaissance de leur sort. Elles sont elles aussi dans une situation peu enviable: ce sont les évacués de la Servette.

Depuis une bonne semaine, près de 70 locataires savent qu’ils doivent quitter leur logement en raison du piteux état de leur immeuble, menacé d’effondrement. Hier soir, donc, ils sont venus prendre connaissance de la convention que l’Asloca a négociée avec le propriétaire de l’immeuble: La Foncière.

Cette dernière s’est engagée à aider les locataires à se reloger. Dans un premier temps, on leur a proposé des solutions temporaires dans des hôtels, avant de leur trouver un logis définitif.

La convention prévoit que La Foncière prendra en charge le coût des logements temporaires jusqu’à la fin 2020. Elle s’engage aussi à proposer aux locataires, d’ici à la fin janvier 2020, un logement définitif équivalent à celui qu’ils ont quitté «en termes de taille, de loyer et de quartier».

Les hôtels coûtant cher, on incite les locataires à ne pas y rester trop longtemps en prévoyant un système d’indemnités progressif. Si le locataire quitte son hôtel d’ici à la fin novembre, il percevra par exemple 10 000 francs.

La convention prévoit aussi de compenser la différence de loyer durant trois ans et cela à hauteur de 18 000 francs. Dans le meilleur de cas, un locataire touchera donc 28 000 francs. À cela s’ajoutent des forfaits nourriture ou pressing pour les hôtels dépourvus de cuisine.

«C’est une bonne convention, se réjouit Christian Dandrès, avocat à l’Asloca. Cela offre de bien meilleures conditions que selon le droit du bail.»

Avocat de La Foncière, Christian Lüscher souligne que «le propriétaire s’est comporté de manière très responsable et bienveillante. C’est un drame humain, mais nous avons au moins tenté d’en adoucir les conséquences.»

Les locataires ont le choix de signer ou pas cette convention. Les détails seront discutés au cas par cas. Si certains locataires s’y retrouvent, d’autres, qui bénéficiaient de loyers bas, sont confrontés aux prix du marché actuel et devront consentir à de gros efforts. Payer plus ou habiter dans du plus petit.