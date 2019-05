Les enseignants se mobilisent pour la grève du climat

Lors des récentes grèves du climat des étudiants et écoliers, on pouvait voir quelques profs défiler à leurs côtés par solidarité. Aujourd'hui, à trois jours de la prochaine grève, ce soutien du corps enseignant au mouvement des jeunes prend une tournure plus formelle. Un collectif publie un «Manifeste pour le climat et la biodiversité» et appelle l'ensemble des collègues du primaire, du secondaire et du supérieur à le signer.

Il s'agit, précise le collectif dans un communiqué de presse, d'exprimer la détermination du corps enseignant à agir pour l'avenir de ses élèves.

«Les enseignants genevois n'avaient, jusqu'à présent, témoigné leur appui qu'au niveau individuel, notent les membres du collectif. Depuis ce mardi, comme l'ont fait leurs homologues belges et français, des enseignants genevois annoncent qu'ils s'organisent pour soutenir ce mouvement légitime. En contact quotidien avec notre jeunesse qui craint, à raison, pour son avenir, les enseignants signataires entendent être à la hauteur de la confiance témoignée par leurs élèves. Ils souhaitent favoriser le questionnement des savoirs transmis, de même que le questionnement de notre société par les jeunes.»

Ces enseignants regrettent que le Département de l'instruction publique ne valorise pas le mouvement des élèves, et estiment que l'école ne devrait pas limiter les remises en question et empêcher les élèves d'exercer leur rôle citoyen.

(TDG)