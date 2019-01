Les enseignants contestent le nouveau format de la Fête des écoles

La Société pédagogique genevoise (SPG) est en colère. Dans un courrier adressé à la conseillère administrative Esther Alder, en charge de la Cohésion sociale et de la solidarité, le syndicat des enseignants du primaire s'oppose au nouveau format de la Fête des écoles voulu par la Ville de Genève. La SPG déplore une «décision unilatérale» qui «ne résout pas grand-chose».

Confrontée à une hausse constante du nombre d'élèves et aux contraintes logistiques qui en découle, la Ville a décidé, la semaine dernière, de scinder en deux la fête du mercredi aux Bastions pour les plus petits. Les 1-2P pourront profiter des manèges durant la matinée, tandis que les 3-4P se rendront dans le parc l'après-midi. Une solution censée apporter davantage de «confort» aux jeunes élèves et éviter un encombrement des lieux à l'arrivée des parents.

Décentralisation dans les quartiers

«Les classes de 1-2P ne fréquentant pas les mêmes manèges et animations que leurs camarades de 3-4P, il est à craindre que certains resteront inoccupés et d'autres pris d'assaut», estime le vice-président de la SPG Frédéric Hiltbrand, relevant que la solution retenue va obliger les familles à «devoir prendre congé sur une journée entière».

Surtout, la SPG dit de ne pas avoir été consultée. Elle indique ne plus avoir eu de contact avec la Ville depuis février 2018. Dans la lettre adressée à Esther Alder, elle regrette que sa proposition – une décentralisation de la fête dans les quartiers – n'ait pas été retenue.

La Ville réagit

En attendant son assemblée, où elle examinera ses «moyens d'action», la SPG recommande aux enseignants de ne pas transmettre aux parents d'élèves la circulaire annonçant les changements prévus.

De son côté, la Ville fait savoir qu'elle va rencontrer la SPG afin de mieux comprendre sa position. Elle tiendra compte de son avis, «autant que faire se peut». «Notre interlocuteur du côté des enseignants est la Direction générale de l’Enseignement obligatoire», rappelle toutefois le Département d'Esther Alder. (TDG)