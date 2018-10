Les employeurs les plus généreux de 2017 (3/3)

ENQUÊTE DE BILAN // MEILLEURS EMPLOYEURS (3/3)

ÉTABLISSEMENTS DE TAILLE INTERMÉDIAIRE PRIX, FITNESS, ENVIRONNEMENT

ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE, Route de Cojonnex 18, Lausanne 471 employés



Nouvelle catégorie: les établissements de taille intermédiaire (ETI) ne sont plus des PME au sens où on l’entend, sans pour autant être encore de grandes entreprises (200 à 999 employés). En l’occurrence, la quinzaine d’entreprises concernées emploie entre 200 et 500 personnes.

Deux écoles sortent du lot: l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), suivie par le Collège Champittet. L’EHL est une success story internationale (lire également notre supplément formation encarté dans cette édition). En 2017, elle a mis en place un système de part variable pour la direction étendue (niveau au-dessous du comité exécutif). Elle a également créé un prix de l’enseignement (Teachers’ Award) pour les membres de la «faculté». Enfin, elle a négocié un accord avec deux banques permettant d’obtenir des taux préférentiels pour les prêts. Rappelons que tous les collaborateurs ont accès gratuitement aucentre de fitness de l’école, aux terrains de sport (tennis, foot, basket), aux cours de sport (yoga, pilates, méditation) ou hors site (voile et golf).

Au sein de l’Hôtel Inter Continental Genève (333 chambres), les collaborateurs bénéficient d’une salle de pause équipée d’un baby-foot et d’une table de ping-pong.

Chez Matisa à Crissier (VD), leader des machines d’entretien du rail, on a organisé une journée portes ouvertes destinée aux proches le 2 septembre. Présente sur l’ensemble des continents, l’entreprise met aussi sur pied, deux fois par année, un pique-nique gratuit pour ses employés.

Placé au 5e rang, le SIR (Service d'Intervention Rapide) a obtenu la norme ISO 14001. Fondé voilà quarante ans, ce spécialiste de la sécurité œuvre à la réduction de son empreinte énergétique.

Chez l’horloger Zenith, on a décidé d’aider les collaborateurs possesseurs d’un véhicule électrique.

Enfin, signalons une politique très volontariste de stages au sein des librairies et du siège du groupe Payot (y compris avec l’enseigne Nature & Découvertes). Le nombre de stages de réinsertion a doublé.

LES CINQ MEILLEURS DE LA CATÉGORIE

1. (-) EHL 686 POINTS

2. (-) COLLÈGE CHAMPITTET 627

3. (-) INTERCONTINENTAL GENÈVE 535

4. (-) MATISA 526

5. (-) SIR 525

TRÈS PETITES ENTREPRISES BABY-FOOT ET SMOOTHIES

LUNAJETS Rue Lect 29, Meyrin (GE) 26 employés



Dans notre panel, une majorité des participants sont encore des startups. Ce n’est pas le cas de Luna Jets, créée en 2007 et active dans le segment de la location de jets privés. Première de la catégorie TPE, Luna Jets a doublé la surface de ses bureaux. Désormais, une masseuse professionnelle vient au bureau tous les mois, disponible pour l’ensemble des salariés. Le frigo est rempli de fruits frais, de smoothies, de jus, mais il y a aussi des biscuits, des cookies et des madeleines à disposition. Enfin, des plats à l’emporter sont offerts pour le repas du soir si les employés sont toujours au bureau.

Chez Beqom (dont la spécialité est la gestion des rémunérations pour les grands groupes), on trouve un espace de jeux avec des tables de billard.

Chez AAAccell (qui invente des solutions pour les banques, les assurances, tiers gérants, etc.), on organise des barbecues tous les vendredis pendant la saison estivale.

Enfin, chez Second Spectrum (une startup active dans l’analyse d’images vidéo et basé en Californie), il a été décidé de verser une allocation mensuelle de transport, de prendre en charge l’abonnement demi-tarif pour les CDI et d’attribuer un mentor aux stagiaires.

LES CINQ MEILLEURS DE LA CATÉGORIE

1. (-) LUNAJETS 471POINTS

2 (-) BEQOM 424

3 (-) FELFEL 396

4 (-) AAACCELL 390

5 (-) CJE 303

SANTÉ ET MÉDICAL SALLE DE DÉTENTE POUR TOUS

MEDTRONIC ROUTE DE MOLLIAU 31, TOLOCHENAZ (VD) 835 employés en Suisse romande



C’est la seconde année consécutive qu’une catégorie est consacrée aux professions de la santé, et c’est aussi la seconde année consécutive qu’une entreprise active dans les technologies médicales, Medtronic, l’emporte. Il s’agit en l’occurrence du siège pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. A l’image d’autres multinationales, Medtronic paie l’intégralité du coût de la prime d’assurance maladie de base pour une franchise de 500fr. pour les employés qui choisissent de participer au régime collectif d’assurance maladie. «Par exemple, pour le site de Tolochenaz, la contribution employeur est de 437fr. par mois, pour chaque employé participant au régime collectif. La société offreaussiuneréductiondesprimesd’assurancescomplémentairespour les membres de la famille d’employés qui intègrent le contrat collectif de Medtronic.»

Parmi les nouveautés introduites en 2017, Medtronic offre la possibilité pour le personnel d’avoir accès à un physiothérapeute sur le site EMEA du groupe au sein de son fitness. L’employé ne paie que 300fr. par année pour accéder aux salles du fitness ainsi qu’aux cours( 17 cours par semaine). Autre avantage: chaque employé peut bénéficier jusqu’à 10 jours de congés payés annuels pour suivre une formation externe ou participer à un programme de développement.

Les quatre autres entreprises de notre top 5 sont des cliniques privées. Au sein de la Clinique de La Source, on a mis en place une salle de repos pour les collaborateurs. Idem chez Hirslanden Lausanne. Chaque salle dispose d’un fauteuil de massage relaxant. La Clinique de La Source a aussi introduit une prime annuelle sous forme de bon cadeau distribué à tous les collaborateurs. Est-ce un pur hasard? Toujours est-il que Hirslanden Lausanne a envoyé à l’ensemble de ses 835 collaborateurs un bon Migros d’une valeur de 200 fr. (au prorata du taux d’activité) «pour la fidélité de la collaboration».Chez Hirslanden, on a créé une fête de Noël dévolue aux enfants des collaborateurs et à leurs parents.

Enfin, relevons qu’au sein de Swiss Medical Network, le repas de midi est désormais facturé 5 fr. seulement. L’offre de «fringe benefits»a été étoffée.

LES CINQ MEILLEURS DE LA CATÉGORIE

1. (1) MEDTRONIC 656 POINTS

2 (4) CLINIQUE DE LA SOURCE 626

3 (3) HIRSLANDEN LAUSANNE 603

4 (5) SWISS MEDICAL NETWORK 553

5 (-) LA TOUR RÉSEAU DE SOINS 442

IMMOBILIER ET CONSTRUCTION MASSAGES, COURS DE YOGA

PILET & RENAUD BOULEVARD GEORGES-FAVON 2, GENÈVE 110 employés



Après Holcim (2012), Induni & Cie (2013), Losinger Marazzi (2014), BG Ingénieurs Conseils (2015), Brolliet (2016) et De Rham (2017), c’est au tour d’une régie genevoise d’être le lauréat de la catégorie Immobilier et construction. Fondée en 1972, Pilet & Renaud ne cesse de se développer. Forte de 110 collaborateurs, elle a récemment introduit des petits déjeuners annuels entre la direction et les collaborateurs. Elle a aussi mis en place des jubilés dès dix ans d’ancienneté dans l’entreprise. La régie parraine des ruches, ce qui lui permet d’offrir des pots de miel à ses collaborateurs. Ces derniers, s’ils le souhaitent, ont aussi accès à des massages mensuels gratuits, durant les heures de travail.

Un autre groupe de régies se place à la deuxième place du podium: DBS Immobilier (qui regroupe les enseignes Domicim, Brolliet et Duc-Sarrasinet se déploie dans 7 cantons). Outre l’annualisation du temps de travail, elle a mis en place un système d’intéressement pour tous les cadres.

Le bureau MVT Architectes (38 personnes) a introduit des cours de yoga à raison d’une heure par semaine dans ses locaux (avec une participation financière symbolique des collaborateurs). Après avoir mené une réflexion sur son impact environnemental, il a décidé d’utiliser des véhicules de fonction électriques, au gaz ou hybrides. Enfin, il œuvre à l’établissement d’une gestion électronique des documents, cela dans le but d’améliorer la flexibilité et le confort (travail à distance, télétravail, etc.). Son confrère CCHE a quant à lui mené une enquête de satisfaction dans l’un de ses quatre sites, celui de Lausanne.

Pilet & Renaud: Damien Miguet, Morgane Duchoud, Florence Bugnon et Jennifer Cugua-Mabillard.

LES CINQ MEILLEURS DE LA CATÉGORIE

1. (-) PILET & RENAUD 510 POINTS

2 (-) DBS IMMOBILIER 507

3 (3) MVT ARCHITECTES 481

4 (4) CCHE 448

5 (-) BRINGHEN GROUP 406

PME WEEK-END DE SKI

HARMONY FITNESS & SPA CHEMIN JEAN-BAPTISTE-VANDELLE 8A, VERSOIX (GE) 180 employés



Pour sa première participation, la chaîne de fitness Harmony fait très fort: elle se place devant Loyco, une «entreprise libérée». Harmony, c’est une douzaine d’adresses (avec les salles situées chez Japan Tobacco International à Genève et chez Procter & Gamble à Lancy). En effet, la chaîne en mains de la famille Luppi va agrandir les surfaces disponibles pour les 900 membres de son club de Versoix en déménageant au dessus de la nouvelle Migros dès juin prochain. Et elle ouvrira en septembre un vaste fitness sur la commune rurale de Veyrier (GE). Pour ses 180 collaborateurs, elle a créé une plateforme RH sur laquelle ils annoncent leurs absences et ont accès à toutes les informations: contrat de travail, règlement interne, charte d’entreprise, clauses des contrats d’assurance, etc.

Loyco, pour sa part, continue sa quête du bonheur au travail. La PME amis en place un système de mentoring: nomination d’un parrain ou d’une marraine pour les nouvelles entrées afin de faciliter l’intégration au sein de l’entreprise. La cuisine à disposition des employés a été réaménagée et agrandie. Rappelons que Loyco offre des services experts de conseil et d’externalisation en assurances, ressources humaines, comptabilité, fiscalité et gestion des risques. Elle a offert un séjour de 4 jours au Club Med à ses employés (lesquels devaient verser une participation de 250 francs). De plus, la société offre la possibilité à l’ensemble de ses collaborateurs de travailler à distance (pour les frontaliers au maximum à 25%, à cause de la législation française).

Arrivée à la troisième place, Vaucher Manufacture Fleurier est la manufacture de Parmigiani Fleurier, motoriste d’Hermès pour ses mouvements manufacture et partenaire de marques horlogères suisses de prestige, à qui elle fournit des mouvements haut de gamme et des kits. En 2017, elle a non seulement mis en place de nouveaux moyens de production, mais aussi implanté un projet de culture d’entreprise. Elle offre chaque année un week-end de ski à ses quelque 140 collaborateurs.

Quatrième de notre classement, Maxwell Technologies réussit aussi une excellente première participation. Cette entreprise américaine, dont le siège européen est basé à Rossens( FR), n’emploie que 92 personnes sur place. Spécialisée dans les supercondensateurs, elle offre la prise en charge de l’assurance maladie de base à ses employés. C’est l’une des rares à le faire, avec Vaucher Manufacture et MRP. Cette dernière, sise dans le Jura, est spécialisée dans la manufacture de boîtes de montres haut de gamme en acier, titane, tous métaux précieux, matériaux composites, céramique et compte parmi ses clients les plus grandes marques horlogères mondiales. Avec 170 collaborateurs, MRP a introduit en 2017 plusieurs nouveautés RH, dont un système de récompense des employés sans absence durant une année entière (maladie, accident, etc.).

Harmony: Florian Coipel, Lisa Manco et Laura Guilbert.

LES CINQ MEILLEURS DE LA CATÉGORIE

1. (-) HARMONY 524 POINTS

2 (1) LOYCO 494

3 (3) VAUCHER MANUFACTURE 462

4 (-) MAXWELL TECHNOLOGIES 434

5 (6) MRP 418

En chiffre, ce que montre notre enquête sur les meilleurs employeurs

