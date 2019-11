Les employés des crèches inquiets pour leurs conditions de travail

Plus de 550. C'est le nombre de signatures qu'a récolté une pétition lancée par le personnel des crèches des communes genevoises suburbaines en deux semaines. Celui-ci s'oppose à la dénonciation de sa convention collective de travail (CCT) par la Fédération des institutions genevoises pour la petite enfance (FIGEPS). Ce matin, associations d'employés et syndicats ont dénoncé la détérioration à venir des conditions de travail dans ce milieu, majoritairement féminin.

«Economies sur le personnel»

Les crèches des communes genevoises, fortes de 800 collaborateurs, sont en effet liées par la même CCT intercommunale. Dix-huit structures sont concernées. Lancy et la Ville de Genève, elles, font exception puisqu'elles disposent de leurs conditions propres. Or, depuis le mois de juin, les négociations dans le cadre de la commission paritaire ont tourné court, selon les syndicats SIT et SSP. «Subitement, la fédération patronale s'est attaquée à la convention collective de travail pour favoriser, selon elle, la création de nouvelles places en crèche, explique Valérie Buchs, secrétaire syndicale au SIT. Or, il n'est pas envisageable de faire des économies sur le dos du personnel. C'est au Canton et aux communes d'adapter leurs subventions.»

Que redoutent les employés? L'allongement due leur temps de travail hebdomadaire en cas de pénurie de personnel de 40 heures à 42,5 heures, la perte de la prime de 500 francs lors de la naissance d'un enfant, la baisse de la prime d’ancienneté ou encore la possibilité offerte aux communes de supprimer les annuités, selon la liste établie par les syndicats. Ceux-ci dénoncent également la baisse de majoration des heures supplémentaires ou encore l'indexation négative des salaires si la consommation baisse. «Les employés s'inquiètent de voir leur métier tiré vers le bas, au détriment de l'accueil des enfants», regrette Maurice Perrier, de l'Association genevoise des éducateurs de l'enfance.

Les syndicats estiment que les conditions offertes par la FIGEPS sont moins avantageuses que les «Usages professionnels» du secteur de la petite enfance à Genève pour 2019, établis par l'OCIRT. Ils attendent pour heure la reprise des négociations. Ils espèrent notamment une «reconnaissance du travail de ce secteur féminisé à 90%» ou encore «la mise en place d'une politique de protection de la personnalité et de l'intégrité». La gestion des remplacements doit aussi être revue, «ce personnel ayant toujours un statut précaire», estime Quentin Stauffer, syndicaliste au SSP. Lors de la grève des femmes, un cahier de revendication a été rédigé. Les syndicats attendent son application.

Manque de places

Du côté de la FIPEGS, on refuse de commenter des négociations en cours. Mais on précise le contexte, dans un canton où seules 32% des demandes sont couvertes: «Les modifications demandées n'avançaient pas depuis deux ans, note Michel Meyer, président de la Fédération. La dénonciation complète plutôt que le révision partielle permet de revoir l'ensemble du texte. Les conditions de la CCT s'appliquent cependant en totalité tant qu'un nouveau texte ne sera pas accepté de manière tripartite avec la contresignature des magistrats des communes qui subventionnent.»