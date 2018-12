Les employés de Manor au travail le 30

La Chambre administrative de la Cour de justice de Genève a levé jeudi l’effet suspensif du recours du syndicat Unia contre le permis de travailler le dimanche octroyé à Manor. Le détaillant pourra donc faire travailler son personnel ce dimanche 30 décembre, veille de la Saint-Sylvestre.

Cela n’avait pas été le cas dimanche dernier avant Noël, le recours d’Unia ayant été déposé vendredi après-midi, trop tard pour que les juges administratifs se prononcent sur un effet suspensif.

«Les produits ultrafrais»

Dans un communiqué publié vendredi, Manor a exprimé sa satisfaction, indiquant que cela permettra de faire les préparatifs nécessaires dimanche afin de pouvoir répondre au gros volume de commandes de produits «ultrafrais» pour le Nouvel-An. «Mais les magasins ne seront pas ouverts à la clientèle le dimanche 30 mais bien le 29 et le 31, nous précise Sofia Conraths, du service de communication de Manor. Lundi, le magasin de la rue Cornavin ouvrira à 8 h et fermera en fin de journée à 17 h.» Rappelons qu’Unia avait déposé le 21 décembre un recours contre la décision de l’Office cantonal de l’inspection et des relations de travail (Ocirt) qui autorisait Manor à employer du personnel les 23 et 30 décembre.

L’autorisation de l’Ocirt a été délivrée pour une trentaine de personnes dans le but d’effectuer des préparations de boulangerie et de boucherie pour le lundi. Manor avait déposé lundi une demande de retrait de l’effet suspensif du recours en espérant pouvoir obtenir une décision favorable avant le dimanche 30 décembre, ce qui est chose faite. L’entreprise bâloise n’exclut pas d’agir contre Unia pour le dommage financier causé à la veille de Noël.

«Un passage en force»

Peu avant les Fêtes, le syndicat s’était ému du sort des travailleurs du dimanche. «Alors qu’un contre-projet avait été adopté par la population le 27 novembre 2016, prévoyant la possibilité d’employer le personnel trois dimanches par année à condition qu’une convention collective existe, l’Entente a fait voter en coup de force un projet «temporaire» en septembre 2018 visant à tester le travail dominical en l’absence d’une CCT. Un référendum ayant été lancé, aucun dimanche ne peut être ouvert cette fin d’année et une nouvelle votation devrait avoir lieu au printemps 2019.»

Aux yeux des représentants du personnel, «la demande de dérogation effectuée par Manor ne surprend pas et représente ici clairement la volonté affichée des associations patronales de la branche de passer en force, au mépris des décisions populaires exprimées. Loin de nécessiter qu’un surcroît de travail soit encore demandé au personnel, Manor avait en effet tout loisir d’engager des auxiliaires supplémentaires pour cette période chargée.»

Contacté vendredi, le syndicat n’avait pas encore pris connaissance de la décision de justice sur l’effet suspensif: «Nous ne pouvons dès lors commenter cette décision qui ne change rien au débat sur le fond», précise Audrey Schmid, responsable secteur tertiaire. (TDG)