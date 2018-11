Les élus carougeois refusent le budget

C’est devant un public venu en masse que le Conseil municipal carougeois a refusé mardi soir le budget 2019. La Cité sarde débutera donc l’année 2019 sous le régime des douzièmes provisionnels.

Si ce vote a fait l’unanimité, les raisons du refus divergent pourtant grandement. Les élus PLR, MCG et PDC ont critiqué un projet trop dépensier, affichant un déficit de plus de trois millions de francs. Ils refusent également la hausse de 2,5 points du taux de centimes additionnels. «Nous souhaitons que Carouge cesse de vouloir faire toujours tout mieux que les autres et se contente de proposer des prestations en adéquation avec ses revenus», indique la PLR Céline Zuber-Roy.

La gauche a quant à elle estimé qu’il était trop risqué d’accepter ce budget s’il ne faisait pas l’objet d’un large consensus. «Même si de nombreuses prestations qui nous tenaient à cœur avaient été supprimées, nous aurions été prêts à le voter car nous pensons qu’il s’agit d’un compromis acceptable, indique le Vert Philippe Calame. Seulement, nous ne voulions pas prendre le risque d’un référendum qui aurait coûté très cher aux Carougeois.» Un risque avéré puisque le MCG avait confirmé lors de la séance qu’il n’hésiterait pas à aller jusque-là en cas de décision positive.

Profond désaccord

Ce vote emblématique illustre avant tout un désaccord profond entre la droite et la gauche quant à l’avenir des finances communales. «Il a été impossible d’avoir une discussion sur ce sujet puisque le PLR nous a annoncé d’office qu’il n’entrerait pas en matière sur une quelconque hausse d’impôts», déplore Philippe Calame. Une position que Céline Zuber-Roy confirme: «Nous avons effectivement signifié dès le début que nous refuserions toutes hausse, mais nous étions d’accord d’essayer de réaliser un budget avec cette condition, ce que la gauche a refusé.»

Le blocage semble donc à la hauteur du déficit historique annoncé. Mais comment expliquer ces chiffres rouges? «L’Administration cantonale nous a fait part au printemps dernier d’une prévision de baisse de 7 millions dans nos recettes fiscales», indique le magistrat en charge des Finances, Nicolas Walder. «Elle est principalement due au départ de JTI (Japan Tobacco International) et d’autres entreprises de la zone industrielle en prévision du développement du PAV.»

Le Conseil administratif a tenté de combler partiellement ce manque en augmentant les centimes additionnels et baissant ou supprimant diverses prestations. Ainsi, le budget dévolu à la Fête de la musique ou les subventions pour les abonnements TPG destinés aux jeunes sont par exemple passés à la trappe.

«Ces décisions ne réjouissaient personne, ajoute le magistrat, mais nous avons fini par trouver un compromis au sein du Conseil administratif. Malheureusement, en raison de positions très dogmatiques, les différents partis politiques n’ont même pas réussi à discuter pour trouver une solution.»

L’Exécutif doit donc revoir sa copie en proposant un nouveau budget. Nicolas Walder n’est pourtant pas sûr d’y parvenir. «Le vrai problème de Carouge, ce sont les recettes, pas les charges. Jusque-là, la présence de trois grosses entreprises sur notre territoire nous permettait de maintenir un taux de centimes additionnels largement au-dessous de la moyenne des communes genevoises. Le départ de JTI a signifié la fin de l’exception carougeoise et nous a contraints à proposer une adaptation très modérée de notre fiscalité afin d’équilibrer à terme nos recettes et nos charges.»

Reste que la droite ne veut pas entendre parler d’une telle hausse, tablant plutôt sur une embellie. «Les prévisions pour le futur sont bonnes. Nous souhaitons donc attendre de voir les prochains comptes avant d’envisager une quelconque hausse d’impôts», ajoute Céline Zuber-Roy.

Afin de tenter de débloquer la situation, le Conseil administratif souhaite convoquer tous les partis «Nous devons comprendre ce qu’ils veulent exactement, conclut le magistrat. Je veux bien qu’on ne touche pas à l’impôt, mais il va alors falloir que les partis de droite prennent leurs responsabilités et nous disent à quelles prestations et institutions ils entendent renoncer pour compenser ces millions, faute de quoi nous nous verrons dans l’obligation de revenir avec le même budget.»

La tempête politique qui souffle sur Carouge ne semble donc pas près de s’apaiser. (TDG)