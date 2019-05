Les élèves genevois sont excellents en lecture

Genève est pile dans la moyenne suisse sur les trois matières testées. Les élèves scolarisés dans le canton présentent des résultats très satisfaisants en langues, avec de meilleures performances en français qu’en allemand. En revanche, moins de deux tiers d’entre eux possèdent les compétences fondamentales en mathématiques, selon une étude publiée pour la première fois vendredi par la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique.

Français

En français, l’atteinte des compétences fondamentales est très bonne voire excellente, avec 91% en lecture et 89% en orthographe. Des taux qui se distinguent peu des autres cantons comparables (voir l’infographie ci-contre). Le Département de l’instruction publique (DIP) se félicite dans un communiqué qu’en lecture, «Genève se situe dans le trio de tête national, juste derrière Fribourg», et qu’en orthographe il soit «aussi dans la moyenne romande». Rien d’étonnant pour Francesca Marchesini, présidente de la Société pédagogique genevoise, le syndicat des enseignants du primaire: «Le français, on le pratique tout le temps, même en géographie.»

Allemand

En allemand, la compréhension est meilleure à l’oral qu’à l’écrit. Dans ces deux domaines, Genève est le canton qui présente les résultats les plus médiocres.

Ce résultat est «légèrement en dessous de la moyenne» avec un écart «inférieur à la marge d’erreur», note le DIP.

«La différence n’est pas significative, convient également Francesca Marchesini. Étant donné le nombre d’élèves qui ne sont pas francophones, les résultats en allemand sont plus qu’honorables.» En effet, selon le rapport, la composition de la population scolaire genevoise est particulière. Ici, 55,8% des élèves sont issus de la migration, contre 30,6% en moyenne suisse et un minimum de 8,4% en Appenzell Rhodes-Intérieures. Et 16% de l’échantillon ne parle pas du tout le français à la maison. Notre canton se situe souvent aux extrêmes pour les langues, chez nous seuls 31,4% d’enfants ne parlent que la langue de scolarisation à la maison (86,4% en Appenzell Rhodes-Intérieures) et 52,9% parlent également une deuxième langue au sein du foyer (7,8% en Appenzell Rhodes-Intérieures).

Mathématiques

En mathématiques, seuls 61% des élèves atteignent les connaissances fondamentales, soit un point de moins que la moyenne helvétique. Dans l’étude PISA de 2012 (dernière année où des résultats intercantonaux sont disponibles) Genève était bon dernier en mathématiques, mais cette moyenne était statistiquement semblable à celle de la plupart des cantons romands.

Les derniers résultats restent semblables au niveau national alors que Genève est dans la moyenne basse du nombre d’heures de mathématiques enseignées (un peu moins de 450 heures par an, contre plus de 550 à Saint-Gall par exemple). Le rapport note que le temps d’enseignement n’est qu’un facteur parmi beaucoup d’autres: «le pourcentage d’élèves atteignant les compétences fondamentales en mathématiques a tendance à être plus élevé dans les cantons où l’enseignement de cette discipline compte plus d’heures», mais «des différences considérables dans l’atteinte des compétences fondamentales s’observent en effet également entre des cantons présentant une dotation horaire comparable.»

C’est surtout «l’immense écart entre les trois sections du cycle» qui frappe Julien Nicolet, membre de la Fédération des associations des maîtres du Cycle d’orientation. La section littéraire et scientifique (LS) est largement au-dessus de la moyenne cantonale et suisse, avec 87%. Les sections langue vivante et communication (LC) et communication et technologie (CT) sont, elles, bien en dessous, respectivement à 26% et 11%. «Ces résultats en LC sont médiocres, et en CT sont très décevants voire véritablement inquiétants.» Selon lui, c’est bien la preuve que cette structure ternaire renforce les inégalités. «Les classes se ghettoïsent. Un modèle de classes plus hétérogène permettrait d’éviter cette queue de peloton, les élèves pourraient se dynamiser entre eux, mais là, ils se tirent vers le bas.»

Ces résultats faibles n’ont pas échappé au DIP. «Ce contraste entre les élèves des différentes sections apparaît de manière particulièrement marquée dans notre canton, notamment en lien avec l’organisation actuelle du secondaire I. Une réflexion a débuté sur la progression des élèves les plus fragiles du cycle d’orientation.»

(TDG)