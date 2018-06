Les élèves frontaliers pourront finalement être scolarisés à Genève

Il aura fallu la ténacité de parents, l'opiniâtreté du maire de St-Julien et l'action de la justice genevoise pour que le Département de la formation et de la jeunesse (DFJ, anciennement DIP) fasse finalement machine arrière. Pour rappel, il avait refusé l'admission à l'école genevoise de 143 familles frontalières en février, appliquant ainsi une décision du Conseil d'Etat. Il annonce aujourd'hui que toutes celles qui ont fait recours et celles qui réitèrent leur demande verront leurs enfants acceptés dans le système scolaire genevois.

Le porte-parole et secrétaire général adjoint du DFJ, Pierre-Antoine Preti, précise que, pour l'instant, seuls les recours en attente de jugement et les cas explicites de demande de reconsidération pour le primaire seront acceptés. Quid du Cycle d'orientation? «L'analyse de l'élargissement de la position pour le primaire au Cycle est en cours car la position de la chambre administrative a été plus tardive sur ce dossier. Il ne nous est donc pas encore possible de statuer concernant ces élèves-ci.» Mais si la Chambre a avancé les mêmes motifs pour ces cas que pour ceux au primaire - «le principe d'égalité de traitement a été bafoué, certaines familles ayant été jugées selon l'ancienne pratique et d'autres non» -, les demandes pour le Cycle devraient logiquement être également acceptées.

Le porte-parole tient encore à prévenir les familles qu'il est possible que la scolarisation de leur enfant ne soit pas dans les établissements scolaires désirés, certains établissements situés en zone frontalière étant déjà très chargés.

49 recours

Pour rappel, en février, le Conseil d'Etat a durci les conditions d'accès à l'école genevoise pour les non-résidents en modifiant la pratique d'admission alors en vigueur et en appliquant stricto sensu le règlement. Celui-ci stipule que ces élèves seront accueillis «dans la limite des places disponibles». Résultat: pour cette rentrée, 143 élèves frontaliers n'avaient pas pu être admis à Genève - sur les 443 demandes déposées.

Sur les 143 familles refusées, quarante-neuf avaient fait recours contre le refus d'admission du DFJ. Pour l'heure, six ont obtenu gain de cause, au primaire, auprès de la Chambre administrative. Certaines ont été déboutées pour défaut de paiement – elles n’ont pas avancé les émoluments nécessaires pour lancer la procédure.

Développement suit. (TDG)