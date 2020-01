Les élections s’annoncent très disputées à Vernier

Nuisances dues à l’aéroport et aux citernes, peur des grands ensembles… Vernier n’est pas épargnée par les difficultés. Sans compter son revenu médian et son niveau de formation bien plus bas que la moyenne. Et pourtant ses habitants s’y plaisent.

C’est dans ce contexte que 110 candidats vont se disputer les 37 sièges du Conseil municipal en jeu. Première force politique communale, avec 14 fauteuils obtenus en 2015, le PS présente 20 candidats. Deuxième formation avec 12 sièges, le MCG propose une liste de 14 candidats. Les Verts lancent, eux, 15 postulants dans la bataille.

Le PDC et les Vert’libéraux présentent, pour leur part, 9 candidats, le PLR 16, l’UDC 9, le PdT 6. Enfin, l’Alternative Vernier, qui vient d’être créée, s’illustre aussi par la liste la plus fournie avec 21 personnes, dont passablement de déçus des partis traditionnels (MCG en tête), qui ont d’ailleurs rejoint le banc des indépendants au cours de la dernière législature.

Fin du barrage au MCG

Outre cette nouvelle arrivée, la fin de l’union droite-gauche – visant à enrayer la vague populiste depuis 2011 – pourrait redistribuer les cartes de l’échiquier politique.

À commencer par celles du Conseil administratif. À l’époque, les magistrats Thierry Apothéloz (PS) et Yvan Rochat (Verts) avaient fait barrage à Thierry Cerutti (premier élu MCG à un Exécutif genevois en 2007), en s’alliant au libéral Ronget. Une dynamique payante qui s’est répétée en 2015. Et en 2018, avec le succès du socialiste Martin Staub contre la MCG Ana Roch.

Socialistes et Verts devraient conserver leur place au gouvernement: malgré son recul aux nationales, le PS est arrivé en tête au Lignon et aux Avanchets et les Verts ont le vent en poupe. Mais le 3e siège s’annonce très disputé.

Parmi les enjeux, il faudra accompagner le nouveau boom démographique. La 2e ville du canton, 35'000 habitants, en comptera 5000 de plus d’ici à dix ans, avec les futurs quartiers de l’Étang, de la Concorde et du Croissant. Une réalité qui inquiète le MCG «avec les infrastructures nécessaires et la dette qui enfle».

«Un grand défi, certes, mais c’est l’occasion de renforcer notre aménagement en raccommodant ses différents pôles, coupés par l’autoroute, les routes de l’Ain et de Vernier», espère Martin Staub. Seul magistrat à se représenter, cet enfant d’Aïre s’engage à combattre les inégalités sociales et les nuisances environnementales.

Ancien élu municipal genevois, le député Vert Mathias Buschbeck a déménagé à Vernier pour briguer la Mairie. Il avait toutefois fait ses débuts politiques dans cette commune d’où il est originaire. Sa priorité: agir localement pour le climat «en verdissant l’espace public, en encourageant la mobilité douce et en réduisant les déchets».

Verdure au programme

Tête de file PLR, Gian Reto Agramunt veut succéder à Pierre Ronget, qui a boosté la culture. Il s’appuie sur la sauvegarde de la zone villas, «précieux poumon de verdure». Un objectif partagé par le duo MCG Cerutti-Roch pour protéger les habitants des désagréments de l’aéroport. Tout comme le PDC Yves Magnin, qui défend aussi un centre sportif à Aïre en lieu et place du Cycle du Renard «pour offrir une réponse rapide au Servette».

Enfin, l’Alternative pour Vernier, l’UDC et le PdT visent le quorum pour accéder au délibératif.

Les chiffres

Population: 35'105 habitants.

Sièges à pourvoir: 37 sièges au Conseil municipal, ainsi que trois sièges au Conseil administratif.

Dépense/hab. par année: 3392 francs.

Budget 2020: 117,827 millions.

Les jeux sont faits à Avusy, faute de concurrence

René Jemmely restera à la tête de la commune aux côtés d’Olivier Goy et d’Eric Gardi, qui rejoint l’Exécutif.

Dans la petite commune d’Avusy, les élections municipales sont déjà jouées. Faute de concurrence, l’Exécutif sera élu tacitement et les 13 candidats au Conseil municipal sont d’ores et déjà assurés d’occuper l’un des 13 sièges disponibles. Le maire René Jemmely, à la tête de la commune depuis 2011, nous explique cette absence de suspense.

Pour la première fois depuis longtemps, une seule liste a été déposée pour les élections au Conseil municipal. Pourquoi ce manque de concurrence?

Nous avons de moins en moins de gens qui se présentent. Cela n’avait donc plus de sens de partir avec deux listes, d’autant qu’il s’agit de groupements apolitiques et que cette législature a été marquée par une excellente entente entre tous les élus. Nous avons donc décidé de faire liste commune et allons organiser une séance pour expliquer ce choix à la population. Ce sera l’occasion de leur présenter les cinq nouveaux candidats.

Alors que la parité est presque atteinte au niveau du Délibératif, c’est à nouveau trois hommes qui dirigeront la Commune. Aucune femme n’était intéressée?

Non. Seul Eric Gardi, qui a déjà été adjoint entre 2011 et 2015, a postulé pour remplacer Didier Fleck. Il faut dire que lorsqu’on explique en quoi consiste le poste, il n’y a pas grand monde qui veut ou peut se lancer.

Quels sont les gros enjeux de la législature à venir?

Le plus gros projet que nous aurons à porter est la réalisation d’un complexe immobilier à Athenaz. Il comprendra 35 logements intergénérationnels et quelques commerces. Nous espérons qu’un tea-room pourra s’y installer car il n’y en a aucun dans cette partie de la commune. Nous devons également avancer dans l’élaboration d’une crèche intercommunale en collaboration avec Avully, Chancy et peut-être Soral. Cette institution aurait dû voir le jour à Avully, mais en raison de nouvelles normes fédérales liées au bruit des avions, ce projet est suspendu.

Les chiffres

Population: 1426 habitants.

Sièges à pourvoir: 13 sièges au Conseil municipal. L’Exécutif est élu tacitement.

Dépense/hab. par année: 3427 francs.

Budget 2020: 5,2 millions.

Après une législature agitée, Corsier retrouve le calme

L’Exécutif a été élu tacitement, faute de concurrent. Une nouvelle liste tente d’entrer au Conseil municipal.

Le calme serait-il revenu à Corsier? Rarement une campagne électorale a été aussi paisible dans cette petite commune lacustre. Faute de concurrent, le prochain Exécutif est déjà connu. Aucune bataille politique n’aura donc lieu à ce niveau. Une première dans ce village habitué aux luttes intestines et affiches arrachées.

«Nous avons trouvé notre équilibre», confirme, serein, le maire, Eric Anselmetti, qui a pris ses fonctions en cours de législature. Son prédécesseur avait été poussé à la démission par l’ensemble du Municipal, qui lui reprochait sa gestion opaque des finances et du personnel de la Commune. Interpellée à ce sujet, la Cour des comptes a réalisé un audit en 2017. La Mairie s’en est inspirée pour prendre une série de mesures. Elles ont visiblement porté leurs fruits. «Il y a eu une vraie remise en question du fonctionnement de la Commune», observe Denis Waechter, conseiller municipal Vert.

Lors de la prochaine législature, le maire sera secondé par son adjoint actuel François Jaccard et Christophe Baumberger, qui remplacera la PLR sortante Joëlle Martin Widmer. L’Exécutif élu, l’éventuelle surprise le 15 mars viendra de la composition du Municipal. Une quatrième liste intitulée «Corsier Demain» et portée par François Jaccard tentera d’entrer au Délibératif, actuellement composé du PLR (8 sièges), de l’Entente corsiéroise (8 sièges) et des Verts (1 siège). «Moi, qui suis retraité, excepté, tous nos candidats ont entre 30 et 45 ans; ils sont apolitiques, jeunes parents et viennent de milieux professionnels très différents», souligne François Jaccard. Les écologistes tenteront, eux, de ravir un second siège. «Les places risquent d’être davantage disputées», note Albert Sirolli, conseiller municipal PLR.

Les cinq prochaines années à Corsier seront marquées par deux projets d’envergure: la création d’une crèche d’une quarantaine de places ainsi que l’extension de l’école primaire.

Les chiffres

Population: 2161 habitants.

Sièges à pourvoir: 17 sièges au Conseil municipal. L’Exécutif est élu tacitement.

Dépense/hab. par année: 3224 francs.

Budget 2020: 8,070 millions.

Céligny s’apprête à vivre de grands changements

L’enclave genevoise aura bientôt un nouveau maire et deux conseillers municipaux de plus.

Maire de Céligny, Marie-Béatrice Mériboute quittera ses fonctions dans quelques mois. L’événement est d’importance, car elle dirigeait l’enclave genevoise depuis treize ans. Pour lui succéder, Vincent Hornung, un conseiller financier de 54 ans qui était l’un de ses adjoints durant ces trois législatures, a été élu tacitement, comme le reste de l’Exécutif.

Autre changement de taille (c’est le cas de le dire), le Conseil municipal passera de 11 à 13 élus, la commune ayant franchi la barre des 800 habitants. Et désormais, il y aura un président du Municipal. Auparavant, le maire portait la double casquette. «Il faut aussi relever que la moitié du Municipal sera constituée de nouveaux élus, et qu’il y aura une majorité de femmes. Elles seront sept», indique Vincent Hornung.

S’il peut le dire aussi précisément, c’est qu’à Céligny, il y a autant de candidats que de sièges à pourvoir. Bref, les jeux sont faits avant même les élections. Cela offre une certaine stabilité, mais n’enlève rien au dynamisme de la future équipe. «Nous avons déjà beaucoup entrepris en termes de protection de l’environnement, notamment concernant le chauffage à distance, mais j’aimerais accentuer encore ce virage, explique le futur maire. Notre budget 2020 a d’ailleurs été élaboré de manière à répondre à nos envies de développer ces thèmes. Plusieurs projets sont envisageables, par exemple mieux promouvoir le tri des déchets auprès des habitants. Et la commune va se doter d’une première voiture Mobility.»

Les chiffres

Population: 803 habitants.

Sièges à pourvoir: 13 sièges au Conseil municipal (+2). L’Exécutif est élu tacitement.

Dépense/hab. par année: 4014 francs.

Budget 2020: 3,578 millions.