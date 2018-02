Les écoliers frontaliers dans le viseur

Jeudi soir, à Saint-Julien, l’association Genevois sans frontière (GSF) assurait la promotion des candidats au Grand Conseil habitant en France voisine ou sensibles aux thèmes transfrontaliers. Soit, selon GSF, «ceux qui représenteront les 45 000 Suisses du Genevois français». Mais aussi les 25 000 électeurs du Canton vivant à l’étranger, dont la majorité en France. D’où une mobilisation accrue en période de campagne électorale.

Devant un maigre parterre, les quatre candidats labellisés GSF, tous PDC, ainsi que deux invités, soit une députée suppléante PLR et un aspirant Vert habitant en France voisine, ont exprimé leur vision du Grand Genève et leur volonté de porter les problématiques transfrontalières au parlement genevois. «Ou simplement d’apporter un regard, forcément un peu différent, sur le canton», insiste le Vert Denis Bucher.

84% d’élèves suisses

L’occasion pour eux de revenir sur un dossier chaud du moment: les mesures prises par le Conseil d’État visant à restreindre l’accueil des élèves frontaliers dans les écoles genevoises. Inscrite dans le cadre du plan quadriennal d’économie, cette décision doit permettre à l’État d’économiser 3,4 millions de francs. Pour rappel, ils étaient 1500 élèves habitant en France et scolarisés à Genève en 2016. Dont 84% de Suisses. Fin décembre, les communes frontalières de Troinex et Bardonnex où la part d’élèves frontaliers atteint respectivement 19,5% et 12,14%, exigeaient que le canton répartisse mieux ces effectifs ou les aide à supporter la charge financière qu’ils représentent.

De son côté, l’État s’était déjà ému du problème à l’automne 2017 et avait annoncé en novembre qu’il limiterait le nombre d’élèves exogènes à la rentrée 2018. Il a franchi depuis un pas supplémentaire annonçant le 7 février une modification des règlements sur l’enseignement primaire et cycle d’orientation visant à refuser les dérogations pour les nouveaux élèves frontaliers dès la rentrée 2019. Et à n’accepter que ceux ayant entamé leur scolarité à Genève ou ayant des frères et sœurs dans ce cas.

«Une mesure injuste et discriminatoire», aux yeux de GSF, qui précise avoir été contacté par plusieurs familles ayant récemment déménagé en France ou ayant officialisé leur situation, se sentant «trahis» face à cette nouvelle donne. Pour les soutenir, l’association a donc lancé une pétition intitulée «Non à la limitation d’élèves frontaliers suisses dans les écoles genevoises».

Présente jeudi soir, Sylviane Schrag, conseillère municipale PDC à Bardonnex et candidate GSF au Grand Conseil souligne: «Ce qu’on aimerait, c’est que les enfants frontaliers soient scolarisés dans la commune ou leurs parents travaillent et qui perçoivent du coup une partie de leur impôt.» D’autant que, selon l’association, «les écoles ont de la place! Il suffirait de répartir ces élèves.»

Contradictions au PDC

Ce n’est cependant pas ce que prévoit le Conseil d’État, au sein duquel seule la conseillère d’État chargée de l’instruction, Anne-Emery Torracinta, s’est inscrite en faux contre la restriction d’accès aux écoles pour les élèves frontaliers. Le reste de l’exécutif, à majorité de droite, a soutenu la mesure.

De quoi poser un sérieux problème de contradiction pour GSF, émanation du PDC. Une contradiction plus palpable encore pour Thomas Putallaz, candidat au Grand Conseil, membre de GSF, mais aussi porte-parole du conseiller d’État Luc Barthassat. «Ma position personnelle, c’est qu’il faut revoir le système», lâche-t-il, interrogé sur ce point.

La candidate PDC Houda Khattabi livre une explication sur le fond du problème: «A priori, il n’y a aucune raison pour que les Genevois s’installant en France voisine scolarisent leurs enfants ailleurs que dans leur commune de résidence. S’ils le font, c’est parce qu’ils ont perdu confiance au fil des mesures prises par le Canton», notamment en matière de préférence cantonale, qui pourrait prétériter les Suisses résidant en France. La PLR Nathalie Hardyn est plus radicale: «Pour moi, la question de l’intégration est importante. Scolariser ses enfants là où l’on vit est un bon moyen.»

L’argument de l’intégration ne tient pas aux yeux du maire de Saint-Julien, Antoine Vielliard, particulièrement actif dans ce combat. «La mesure a été prise dans le cadre d’un plan d’économie, pas dans un projet d’intégration au Grand Genève!» Il se dit «scandalisé par la méthode. Reporter une telle charge publique sans même en discuter au sein des instances transfrontalières, c’est vraiment prendre le Genevois français pour la variable d’ajustement du budget cantonal!»

Selon ses calculs, étant donné la hausse du nombre de Suisses s’installant en France voisine (6% par an), le surcoût pour les collectivités locales et l’État français afin d’accueillir ces élèves s’élèverait à 225 millions d’euros. D’où sa proposition que le Canton finance des écoles genevoises en France voisine. Une proposition qu’il réitère dans une lettre envoyée hier au président du Conseil d’État François Longchamp. Il a aussi alerté l’ambassade et le consul de France à Genève.

Plus largement, les collectivités de France voisine (réunis au sein du Pôle métropolitain) et l’État français ont inscrit ce point à l’ordre du jour du Comité régional franco-genevois du 16 mars.

(TDG)