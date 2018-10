Les députés unis pour soutenir le commerce de détail

Lorsqu’il s’agit des heures d’ouverture des magasins, deux camps irréductibles se déchirent habituellement au Grand Conseil, le conflit se réglant au final dans les urnes. Rien de tel avec la motion déposée par les Verts et cosignée par le PDC pour soutenir le commerce de détail. En Commission de l’économie, ses propositions ont fait le plein des voix, à l’exception d’une abstention. L’objet est inscrit au programme de la session des 1er et 2 novembre.

«Cette motion part du constat que le commerce de détail souffre de la concurrence du tourisme d’achat et des achats sur internet», a expliqué à la commission le député écologiste François Lefort, qui en a rédigé le rapport. L’élu a également précisé que ce sont principalement les petites et très petites entreprises que les motionnaires souhaitent aider.

Une campagne de longue haleine

Pour ce faire, elle demande notamment au Conseil d’État de coordonner une campagne de sensibilisation «afin de valoriser la proximité, la diversité et l’accessibilité des commerces qui garantissent la survie du tissu social». Une attention particulière est souhaitée sur la production locale respectueuse de l’environnement et du commerce équitable.

L’objectif est de mener campagne sur plusieurs années (cinq ans) et d’en évaluer annuellement l’impact sur la population. Il est suggéré d’établir un partenariat privé-public pour mener à bien cette opération.

Des actions en cours

Sur le fond, personne n’a trouvé à redire sur les intentions des motionnaires lors des débats de la commission. Et d’autant moins que le conseiller d’État Mauro Poggia a plaidé dans leur sens. «Le Conseil d’État est favorable à tout ce qui va dans le sens de la promotion du commerce de proximité pour des raisons économiques, écologiques et d’emploi», a-t-il indiqué aux commissaires.

Ces derniers ont également pu prendre connaissance des actions déjà menées par l’État pour soutenir le commerce local. Dès 2011, un pôle commerce a en effet été créé, leur a expliqué Jacques Folly, délégué au développement économique du commerce. Un plan d’action en lien avec le tourisme a aussi été élaboré avec les acteurs du commerce.

Financement à trouver

De ce plan, huit mesures ont été retenues et validées par le Conseil d’État. Parmi elles, on relèvera la création d’un observatoire du commerce à Genève ou le projet de création d’un label pour lequel une décision est attendue début 2019.

Le lancement de campagnes pour améliorer l’image du commerce genevois est l’une des autres mesures validées, ce qui se rapproche considérablement de ce que demande la motion. «Ce qu’elle propose pourrait être une continuation qui valorise encore plus le commerce, a admis Jacques Folly. Mais il faudrait voir comment et avec quelles ressources, puisque la motion veut mettre en place un élément de communication et de marketing plutôt fort.» (TDG)