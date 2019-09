Les députés ouvrent la voie à une autre mobilité en ville

Depuis 2012, l’adaptation de la mobilité en ville et dans les communes suburbaines bute sur un os: il est très difficile de toucher à une place de parking en surface. «La loi est complètement rigide, accuse le socialiste Thomas Wenger. Elle favorise le transport individuel privé par rapport à tous les autres modes de transports. Il est temps de l’assouplir.» Le but est de pouvoir appliquer ensuite la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée en panne depuis des années.

La modification est technique et le rapporteur de majorité, le PLR Alexandre de Senarclens, la résume: «Il s’agit d’assouplir les conditions de remplacement des places en surface supprimées par des places en sous-sol.» Les conditions restent toutefois précises: il faut que le parking «en ouvrage» soit à moins de 500 mètres de la place supprimée en surface et que son taux d’utilisation soit inférieur à 50% durant certaines heures de la journée. En fait, il y a de la marge. La Verte Delphine Klopfenstein Broggini rappelle qu’en moyenne presque le tiers des places «en ouvrage» sont vides. Sur le fond, presque tout le monde est d’accord. Le ministre des infrastructures, Serge Dal Busco (lire ci-contre) pour commencer, qui a proposé la modification légale. Remaniée, adoucie, elle est largement passée en Commission des transports. Grâce à elle, il sera possible d’appliquer la loi pour une mobilité cohérente en faisant disparaître «si besoin est», insiste le ministre, 4000 places de parc en surface dans un délai de quatre ou cinq ans. Le PDC suit son ministre, comme le PLR.

L’opposition? Elle vient principalement de l’UDC et du MCG. Pour Christo Ivanov (UDC), il était urgent d’attendre et de mieux articuler le projet avec la longue série de plans directeurs déjà existants. Il explique en outre que les professionnels ont besoin de places de parc pour leur travail. «On fait tout pour forcer les Genevois à prendre le Léman express», tonne Stéphane Florey (UDC). Thierry Cerutti (MCG) estime pour sa part que les problèmes de circulation et de parking sont liés aux frontaliers: «Il faut faciliter la vie des résidents, pas la compliquer», lance-t-il.

Ensemble à Gauche n’est pas très satisfaite non plus. Elle estime le projet de la commission bien trop timide! Et le député Pierre Vanek de proposer des amendements pour revenir au projet originel du Conseil d’État. «Vous allez tout faire capoter si vous mettez à mal l’accord trouvé en commission», lui rétorque-t-on.

Au vote, les amendements sont écartés, puis le projet passe la rampe par 68 oui (PS, Verts, EàG, PLR, PDC) contre 11 (UDC) et 18 abstentions. La liste des aménagements routiers désormais possibles est longue. Ils vont de la facilitation de la circulation automobile (entre la place des Nations et l’avenue Wendt) à la création de voie de bus (Adrien-Lachenal, Glacis de Rive), en passant par des pistes cyclables (boulevard Saint-Georges, Montbrillant, etc.)

«Il nous faut une marge de manœuvre suffisante»

En obtenant d’assouplir les règles de compensation du stationnement, Serge Dal Busco fait passer sa première réforme importante. Le compromis sur les transports que le peuple a avalisé en 2016 (la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, LMCE) est par ailleurs retouché pour la première fois. Son application butait justement sur la norme que le Grand Conseil a instituée en 2012 pour maintenir le nombre de stationnements disponibles dans le cœur de l’agglomération. Le conseiller d’État chargé des Infrastructures défend son projet. Entretien.

Comment l’actuel carcan légal du stationnement a-t-il freiné la concrétisation du compromis sur la mobilité de 2016, la LMCE?

La législation actuelle se caractérise par une rigidité problématique, faute de possibilité de supprimer des places de stationnement. Pour réaliser tant les mesures en faveur des transports publics et de la mobilité douce que celles en faveur de la fluidité du trafic, soit les deux volets de la LMCE, il nous faut une marge de manœuvre suffisante. Nous avons œuvré à en persuader les milieux économiques. Un projet concurrent visait à abolir le principe de compensation, mais nous souhaitions un large consensus. Le projet de loi adopté nous donne ce dont nous avons besoin pour réaliser, en fonction des ressources humaines à disposition, les mesures de la LMCE en cinq ans.

Ne craignez-vous pas un référendum?

On ne doit jamais craindre la volonté populaire, qui doit pouvoir s’exprimer. Si tel était le cas, je saurai apporter la preuve que cette réforme est justifiée. Nous sommes à un tournant. On doit pouvoir faire bouger les lignes pour réaliser les projets.

On parle de supprimer 4000 places dans les rues. Ce sera au détriment des habitants et du commerce!

C’est l’engorgement actuel des systèmes de transport qui porte préjudice au commerce et à l’économie. On aura plus de plaisir à faire ses achats en ville dans des rues où il est agréable de marcher et si les transports publics sont pratiques. On doit sortir de la logique selon laquelle la santé du commerce dépendrait des seuls transports motorisés. Et on ne réduit pas la capacité à parquer en ville: on la reporte vers des parkings souterrains insuffisamment utilisés, d’où le fait que leurs exploitants soutiennent ce projet. Quant aux habitants, ils ne verront pas la pression augmenter. Je rappelle que le surbooking s’est allégé dans les zones bleues depuis que nous avons retiré 7000 macarons de la circulation. Ce chiffre est près du double du nombre de places que nous comptons supprimer. Marc Moulin @marc_moulin