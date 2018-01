Les démissionnaires fustigent les débats stériles et l’agenda chargé

«Je tirerai ma révérence lors de la plénière du mardi 16 janvier», explique Astrid Rico-Martin. Promue professionnellement juste avant Noël, la conseillère municipale PDC en Ville de Genève a décidé de quitter le Délibératif. Elle estime qu’il devient impossible de gérer cette charge de travail supplémentaire, sa vie de famille avec une petite fille de 3 ans et son mandat politique. «Faute de temps, je ne me sens plus capable de défendre les intérêts de Genève», déclare-t-elle.

Même constat de la part de Joris Vaucher. Dans sa lettre de démission datée du 6 septembre, le Vert écrivait: «J’aurais aimé poursuivre l’aventure avec vous et prôner au mieux le programme Vert, mais les journées n’ont que vingt-quatre heures et les semaines que sept jours.» Et de fustiger «un agenda trop chargé». Ce à quoi Astrid Rico-Martin ajoute: «On passe des soirées entières à traiter des urgences sans que l’ordre du jour n’avance d’un iota. C’est déprimant.»

Des heures en soirée

Si elle tient bon, la cheffe de groupe PLR Patricia Richard déplore elle aussi cette situation. Elle s’insurge contre les séances supplémentaires agendées par le président du Conseil municipal, Jean-Charles Lathion (PDC), qui souhaite écluser l’ordre du jour qui compte plus de 200 points. Si elle comprend cet objectif, Patricia Richard rappelle que «nombre d’élus ne sont pas des retraités».

Le conseiller municipal Vert Simon Gaberell estime que l’organisation de la vie politique genevoise «prétérite les parents ainsi que les trentenaires et quadragénaires qui ont une vie professionnelle en plein essor». Étant bientôt père, il envisage lui aussi de renoncer à son mandat. «Plutôt que de siéger le soir, l’idéal serait de tout concentrer un jour ou une demi-journée par semaine. Et d’être libéré par son employeur ce jour-là.»

Dans sa lettre de démission, datée du 10 novembre, Véra Figurek (Ensemble à Gauche) insistait elle aussi sur le fait que «l’engagement politique parlementaire (…) consiste notamment en des heures passées à travailler en soirée en commission ou en groupe, mais également en un travail individuel énergivore qui prend parfois le pas sur le temps que l’on voudrait accorder à nos proches et à nous-mêmes». D’où son départ après quatorze ans au Municipal.

Depuis le début de la législature, une dizaine d’élus a plié bagage. «Le PLR est le seul parti à avoir conservé tous les conseillers élus en juin 2015», souligne Patricia Richard. Si quelques-uns ont démissionné en raison d’un double mandat, tels Laurence Fehlmann (PS), élue au Conseil national, ou Christo Ivanov (UDC), par ailleurs député, la plupart sont partis parce qu’ils n’arrivaient plus à tout concilier. Gloria Castro (EàG) expliquait le 31 mars que l’activité de conseillère municipale n’était «plus compatible avec [son] activité professionnelle d’infirmière». Quant à la socialiste Virginie Studemann-Wathier, elle décidait le 9 janvier de partir pour chercher du travail. «Vu ma tendance à m’investir dans les dossiers, j’ai décidé de donner la priorité à ma vie professionnelle», nous confiait-elle.

«Les blocs sont figés»

Mais ce n’est pas tout. Plusieurs élus mettent en avant la sclérose des débats en Ville de Genève, en raison d’un Exécutif majoritairement à gauche et un Délibératif à droite. La Verte Sandrine Burger, qui a rendu son sac le 8 octobre, était «fatiguée de ce municipal qui n’avance plus. Les blocs sont figés. On n’arrive plus à négocier. Le système du compromis suisse qui permettait de construire et d’avancer est complètement détruit à Genève.»

Avant elle, Virginie Studemann-Wathier, dont les talents de négociatrice ont été salués par la droite à son départ, déplorait elle aussi les «postures politiciennes» empêchant tout accord entre la droite et la gauche. Ainsi écrivait-elle dans sa missive: «Quand il s’agit de décider pour notre ville, pour notre quotidien, nous devrions apprendre à déposer les armes et trouver concrètement des solutions» ou encore «répondre aux attentes des habitants, c’est accepter de travailler ensemble. Notre rôle n’est pas de bloquer le système en attendant qu’un de nos partis ait le pouvoir absolu.»

D’autant que, comme le signale Simon Gaberell, «lorsque les dossiers arrivent en plénière, ils ont déjà été traités au minimum trois fois: en commission, dans le parti et en intercaucus entre partis alliés… Les positions sont connues. Et pourtant, on passe encore souvent une à deux heures dessus en débat public.» Une situation qui s’accentue en période électorale: «Certains ne sont plus là pour défendre les intérêts de Genève mais pour briller sur le petit écran», déplore la PDC Astrid Rico-Martin. Un avis que partage mot pour mot la cheffe du groupe PLR.

