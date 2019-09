Les demandes d'audits à nouveau annulées en Ville

Bis repetita. En sa qualité de surveillant des communes, le Conseil d'État a annulé mercredi la délibération adoptée en juin par le Conseil municipal de la Ville Genève. La texte demandait le lancement d'audits de la gestion des ressources humaines dans les départements de Rémy Pagani (Constructions et Aménagement) et de Sami Kanaan (Culture et sport).

L'État estime qu'«il n'entre pas dans les prérogatives du Conseil municipal de gérer le personnel», une compétence qui revient... à l'Exécutif municipal. De plus, le texte voté «ouvre une ligne budgétaire sous forme de crédit complémentaire sans prévoir les moyens de couvrir ce dépassement», selon le communiqué.

Caractère consultatif

Concrètement, la délibération est transformée en résolution, ce qui veut dire qu'elle n'a plus de caractère contraignant, mais seulement consultatif. Les magistrats peuvent décider d'en tenir compte, ou pas.

En juin, le Conseil d'État avait déjà invalidé un texte similaire voté par le Municipal de la Ville. «Je m’occupe déjà de ces problèmes au quotidien. Des audits sont en cours ou ont eu lieu dans plusieurs domaines», avait alors déclaré Sami Kanaan.

La majorité du Conseil municipal reviendra-t-elle encore à la charge? Ces derniers mois, plusieurs élus se sont faits l'écho de tensions à l'oeuvre dans ces départements. Les contentieux impliquant des fonctionnaires connaissent notamment une forte augmentation au sein de l'administration municipale.