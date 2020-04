Les cyclistes demandent la réouverture de la Voie verte

Neuf douanes, c’est peu pour franchir les 110km de frontière qui séparent le canton de Genève de la France. Et ce qui est vrai pour tous les types d’usagers l’est davantage quand les détours que cela implique se font à la force du mollet. Cinq associations suisses et françaises ont interpellé l’Administration fédérale des douanes (AFD) afin que soit rouverte la Voie verte entre Annemasse et Genève ainsi que d’autres possibilités de franchissement.

«La situation actuelle oblige de nombreux cyclistes à faire de grands détours pour se rendre de leur domicile à leur travail, à s'engager sur des routes très fréquentées (avec les risques que cela comporte) alors même qu'ils travaillent pour la plupart dans des métiers prioritaires comme les soins ou le commerce de détail», argumente la lettre à l'AFD qu'ont signée le 8 avril l'Association Transports et Environnement (ATE), Pro Vélo, APICY, Salève Vivant et En ville à vélo. La missive relève que «en temps normal, ce sont près de 1000 cyclistes qui empruntent la Voie verte», laquelle rencontre un grand succès depuis sa mise en service à Noël 2017 au-dessus de la tranchée couverte du CEVA. L'axe est désormais condamné à la frontière par des plots.

Un vélo conforme aux exigences sanitaires

«Utilisé pour aller au travail, le vélo permet de respecter les règles sanitaires et devrait donc être encouragé, juge Lisa Mazzone, conseillère aux États et présidente de l’ATE. C’est tout à fait typique: les autorités semblent n’y avoir pas pensé du tout.» Et cela en dépit du soutien massif au vélo exprimé en 2018 par le peuple suisse qui, à 73,6%, avait inscrit les voies cyclables dans la Constitution.

En pleine pandémie, faut-il vraiment inciter les pendulaires à enfourcher des bicyclettes, sources potentielles d'accidents qui engorgeraient un système hospitalier déjà sous pression? Lisa Mazzone réfute l'argument: «La recommandation sanitaire porte sur la pratique de loisirs, note l'écologiste. La voiture représente aussi un risque d'accidents et on ne demande pas aux pendulaires de s'en passer.» Et de brandir les chiffres de la police cantonale: les automobiles ont été impliquées dans 275 accidents en 2018, contre 123 pour les cycles.

Pas assez de cyclistes frontaliers

L’Administration fédérale des douanes (AFD) rappelle, elle, que les restrictions d’accès en Suisse, promulguées dès le 16 mars, visent à «protéger la population suisse et à préserver les capacités du système de santé publique suisse» et qu’elles impliquent de canaliser le trafic.

«Une canalisation de tous les types de trafic routier est nécessaire pour répondre aux mesures de contrôles renforcés à la douane voulues par le Conseil fédéral, justifie écrit Donatella Del Vecchio, au nom de l’AFD. Une extension de l’offre semble disproportionnée au vu du nombre relativement restreint de frontaliers se déplaçant quotidiennement à vélo.»

Amende de 100 francs

Quant à la Voie verte, elle est dépourvue d’infrastructure pour le contrôle, relève encore l'AFD. Un passage illicite peut être puni de 100francs d’amende.

Actuellement, seules restent ouvertes aux cycles les douanes d'Anières, Moillesulaz, Perly, Meyrin, Ferney-Voltaire, Mon-Idée et Veyrier, les deux dernières n'étant praticables que de jour et en semaine. Le trafic motorisé peut en outre emprunter les douanes autoroutières de Bardonnex et Thônex-Vallard. Vingt-cinq autres douanes franco-genevoises sont barrées.