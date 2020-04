Les crèches vont rouvrir «en deux temps»

Le Conseil d’État esquisse un retour à la normale dans le secteur de la petite enfance. En «service minimum» depuis le 16 mars, les crèches vont pouvoir rouvrir progressivement à partir de la semaine prochaine. «La reprise se fera en deux temps: le 27 avril et le 11 mai», a précisé jeudi la conseillère d’État Anne Emery-Torracinta.

Jusqu’à présent, le service minimum privilégiait les parents exerçant dans les soins ou des professions dites «régaliennes». Dès lundi, l’offre d’accueil sera élargie afin de répondre aux besoins de ceux qui ne disposent pas de solution de garde et sont déjà inscrits. «La priorité sera donnée aux parents qui doivent travailler en présentiel ou reprennent le travail lundi, ainsi qu’aux familles monoparentales», détaille la cheffe du Département de l’instruction publique (DIP). Deuxième étape: lundi 11 mai, avec l’espoir d’un retour «plus ou moins» à la normale.

Informations tardives

Un plan de protection des éducateurs et des enfants, validé par le médecin cantonal, a été mis sur pied. Il vise à retranscrire les mesures sanitaires dans les structures d’accueil. La règle des 2mètres de distance s’avère illusoire avec les tout-petits. Mais elle s’appliquera aux éducateurs et aux parents.

L’annonce de ces directives était attendue depuis plusieurs jours par les communes. Si la surveillance des institutions de la petite enfance revient au Canton, la gestion au quotidien des prestations relève, elle, des municipalités. Plusieurs conseillers administratifs regrettent d’avoir été informés si tard. «Nous aurions apprécié que le Conseil d’État se détermine plus tôt, en début de semaine, pour nous permettre d’informer dans de bonnes conditions les familles et les structures d’accueil, qui nous assaillent de questions», réagit la magistrate en Ville de Genève Esther Alder. Un avis que partage son homologue verniolan chargé de la petite enfance Martin Staub: «Nous avons trois jours pour mettre en place une série de précautions sanitaires dans tous nos lieux d’accueil. Nous ferons notre maximum pour y arriver mais une plus grande anticipation du canton aurait été bienvenue.»

D’après le plan de protection, le taux d’encadrement des enfants et la taille des groupes ont été revus afin de limiter le nombre d’adultes par pièce. Deux adultes au maximum pour un espace de 30 à 40mètres carrés pouvant accueillir six enfants jusqu’à 2ans, ou huit enfants de 2 à 4ans. Un principe difficilement applicable dans les petits établissements, majoritaires dans le canton. «Les contraintes sont extrêmement fortes et nous allons devoir nous adapter», constate Esther Alder.

Réouverture reportée

À Meyrin, les autorités ont dû se résoudre à reporter la réouverture de leurs crèches au 4 mai. «L’annonce tardive des exigences cantonales ne nous permet pas de répondre de manière sereine et responsable aux mesures sanitaires nécessaires dans le délai imparti», explique Adrien Fohrer, porte-parole de la commune.

Pour éviter de trop grandes disparités, des conseillers administratifs ont souhaité coordonner les pratiques. L’Association des communes genevoises (ACG) a ainsi établi une liste précise des professions des parents qui auront droit à une place en crèche dès le 27 avril. On y trouve les employés des services sociaux, le personnel des cabinets médicaux, les coiffeurs et les masseurs, ou encore les fleuristes et les collaborateurs de magasins de bricolage. «Nous nous sommes basés sur les directives du Conseil fédéral», souligne Xavier Magnin, le président de l’ACG. Une marge de manœuvre est cependant laissée aux directions des institutions pour les cas particuliers. Certaines municipalités souhaitent en profiter pour décharger des parents en télétravail dans la limite des places disponibles.

Depuis quelques jours, les communes et les structures d’accueil ont commencé à contacter les familles par téléphone ou par courrier. Jeudi, peu de magistrats pouvaient encore dire précisément le nombre d’enfants qui seront accueillis dès la semaine prochaine. «La part des professions officiellement admises est encore très restreinte, observe Xavier Magnin. Nous nous attendons globalement à avoir davantage de places disponibles que d’enfants inscrits.» De son côté, Esther Alder recommande aux familles «de prendre contact avec leur institution pour vérifier si leur enfant peut être accueilli».

Craintes dans les crèches

Au sein des crèches, l’inquiétude est parfois de mise. «Il y a une crainte tant chez les parents que chez les éducateurs», rapporte Amanda Ojalvo, de l’Association genevoise des éducateurs de l’enfance. «Dans les équipes, certains sont considérés comme à risque et ne savent pas comment se protéger. On ne peut pas porter un masque avec des enfants, cela créerait des angoisses.»

Lors du point presse, le Conseil d’État s’est employé à rassurer les uns et les autres. Son président Antonio Hodgers le rappelle: «Les médecins disent de manière très large désormais que les enfants sont peu touchés, peu porteurs et peu transmetteurs du virus.»

Ouverture totale le 11 mai? «Impossible!»

«À partir du 11mai, tous les lieux d’accueil sont rouverts et l’offre est étendue à tous les enfants de parents inscrits.» L’annonce faite jeudi par le Conseil d’État contrarie Carole-Anne Kast, conseillère administrative d’Onex: «Cette communication est malheureuse. Nous ne pourrons jamais accueillir tout le monde. Nous n’avons pas assez de mètres carrés ni de personnel pour respecter les directives édictées.» Son homologue carougeoise Anne Hiltpold relève que les règles posées sont applicables dans le cadre d’un accueil partiel. «Avec beaucoup d’enfants, cela risque d’être compliqué.»

Tous les magistrats sondés sont unanimes: il va être compliqué d’assurer un retour à la normale à partir du 11mai dans le contexte actuel. «C’est tout simplement impossible, tranche Xavier Magnin, président de l’Association des communes genevoises (ACG) et maire de Plan-les-Ouates. Certains collaborateurs vulnérables ne pourront pas revenir travailler et il y a une incertitude vis-à-vis du personnel frontalier.» En Ville de Genève, on parle d’un «élargissement du dispositif» sans davantage de précisions.

En tenant compte des nouvelles mesures sanitaires, les communes estiment qu’elles pourront accueillir au maximum entre 70 et 80% des enfants inscrits. Lesquels? Comment seront choisies les familles? «Cela impliquera de définir des nouveaux critères, mais nous ne savons pas encore lesquels», répond Martin Staub, maire de Vernier. Xavier Magnin évoque une sélection sur la base volontaire ou en lien avec les professions des parents.

Carole-Anne Kast estime qu’il serait logique de coordonner la réouverture des institutions de la petite enfance et celle des écoles. Et d’appliquer les mêmes critères d’admission. «Si une famille a un enfant à l’école et l’autre à la crèche, cela ne va pas lui rendre service si l’école est à mi-temps et la crèche à plein temps.» T.A. et C.G.