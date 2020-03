«Les courses en France? Navré Monsieur, ce n'est pas possible!»

La douanière est d'une exquise gentillesse, elle se dit navrée, mais non, ce n'est pas possible, on n'entre plus. Depuis midi, la France a fermé ses frontières et, apparemment, certains Genevois n'ont pas compris que faire ses courses dans l'Hexagone relève de la chimère.

A la douane de Ferney-Voltaire, en début d'après-midi, ils sont encore nombreux à faire la queue. «Vous allez où»? «Là-bas», indique l'automobiliste en pointant le doigt sur la droite, en direction du centre commercial. La tentative est vaine. Il faut faire demi-tour. Ce sera aussi le cas pour deux voitures avec des plaques diplomatiques.

Certains arrivent toutefois à passer. A condition d'attester d'une «raison impérieuse» sous forme d'un document. Un rendez-vous chez le dentiste, une visite chez le vétérinaire. Mais celui qui va réparer sa voiture n'entre pas, faute de papier pour le prouver.

La propension de certains à parlementer n'a pas d'autres effets que de rallonger la file de voitures. Vers quinze heures, elle s'étire déjà dans le tunnel.

Peu de contrôles à Moillesulaz

Tous les postes de douane ne sont pas aussi stricts. A Moillesulaz peu avant 17 heures, les voitures à plaque genevoise entrent pour la plupart en France, sans même être contrôlées. Quant à la douane de Veyrier, il n'y a tout simplement personne. Le trafic est libre.

Les poules d'Alvez

Alvez, lui, est venu demander des renseignements à pied à Moillesulaz. Mauvaise pioche! Il doit rebrousser chemin. Habitant Plainpalais, il allait à Zonzier nourrir la vingtaine de poules qu’abrite sa résidence secondaire. On lui dit que ce n’était plus possible. Alors, il se fait du mouron : «Qu’est-ce qu’elles vont devenir?» Mais son regard s’éclaire quand on lui conseille de trouver un voisin compatissant pour leur jeter du grain.

Faux résidents secondaires

A la sortie du travail, les douaniers seront confrontés non plus aux consommateurs de grandes surfaces, mais aux faux résidents secondaires. En clair, tous ces Suisses qui se sont installés en France tout en gardant leur papier à Genève.

Pourront-ils rentrer chez eux? Les douaniers renvoient à leur service de presse qui n'a pas pour l'heure pu nous répondre. Mais ils reconnaissent entre les dents qu'ils appliqueront les directives à la lettre. «On les attend», glisse un employé. En clair, ces résidents suisses n'ont pas de raison d'entrer sur le territoire français. Les bénéficiaires d'un passeport français devraient pouvoir passer entre les gouttes, puisque la France n'interdit pas l'entrée à ses ressortissants.

Quoi qu'il en soit, les multiples cas particuliers feront sans doute l'objet de longs pourparlers avec les pandores. Avec comme résultat certain de rallonger les bouchons.

«C'est moins cher en France»

Arrivées aussi à pied à Moillesulaz, des dames du quartier repartent vers Thônex, le panier vide au bras. Elles sont venues comme d’habitude et aussi pour voir le dispositif de près. Interdites d’entrée, elles repartent bredouille. Déçues? «Ah non, il y à manger à Genève!» dit l’une. «Mais quand même, c’est moins cher en France», soupire l’autre.