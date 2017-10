Les couleurs d’automne font leur festival dans la vigne

Après les couleurs d’automne en ville, celles de la campagne. On insiste un peu comme les vieux, mais ça en vaut la peine. Et c’est maintenant, hic et nunc, en profitant de la conjonction favorable: vacances scolaires et beau temps, confirmé jusqu’au week-end.

Sans plus tarder, on file dans le Mandement, ses coteaux en pente douce, son cordon boisé au bord de l’Allondon, sa vigne et ses arbres. Ils se mettent ensemble pour assurer un festival chromatique d’une rare intensité.

Deux tranches horaires favorables pour en prendre l’exacte mesure: avant 10h le matin, après 16h l’après-midi. En composant avec le soleil, qui peut être très «dur» et très «froid» à cette saison. Le conseil vient du photographe en train de régler son diaphragme. A l’œil naturel, sans optique embarquée, c’est plus simple, tout est beau. A commencer par les fameux anthocyanes qui font le travail dans le vignoble.

Les fameux quoi? Les familles de pigments – présents eux aussi dans les cellules durant la vie de la feuille mais masqués par la chlorophylle – à qui l’on doit les couleurs rouge-orangé sur les feuilles de cépages rouges; les cépages blancs, eux, se parent de belles couleurs jaune. La photosynthèse qui cache tout s’est arrêtée. Les groupes «marginalisés» durant la pleine activité du renouvellement chlorophyllien se vengent en jouant du pinceau sitôt l’automne venu.

Si la météo se montre collaborante comme en ce moment, on prolonge le vernissage jusqu’à la fin du mois. Après quoi, on décroche: les feuilles tomberont dès les premières gelées de novembre. Ce sera le commencement du repos végétatif de la vigne, qui entrera en dormance.

Donc là, on se réveille et on file du côté de Chouilly sans plus ajourner son plaisir. A la sortie du village, on gare son engin et on continue à pied en direction de Pessy. On ne croise que des marcheurs et des joggers heureux. Ici et là quelques touristes vaguement égarés, roulant vintage avec des plaques d’un canton lointain où la vigne est rare. Sinon, personne, vous, moi, faisant ami-ami avec les anthocyanes sur des kilomètres à la ronde. (TDG)