Les contrats qui fâchent à Genève Aéroport

Accueil des passagers En février 2018, l'aéroport octroie à l'entreprise Securitas le mandat pour l'accueil des passagers, juste avant les contrôles de sécurité. ISS Facility Services, qui assurait cette fonction jusque-là, avait pourtant fait ses preuves et faisait une offre moins cher. La justice est sollicitée et, en décembre, l'aéroport est condamné à verser une indemnité de 33'000 francs à ISS, pour dommages et intérêts. L'appel d'offres, divisé en trois lots (accueil des passagers, contrôle de sécurité et celui des bagages en soute), devait être attribué à trois entreprises différentes, souligne la Chambre administrative. Or Securitas est affiliée à Custodio, la société qui a remporté le troisième lot. Les adjudications qui fâchent à Cointrin? Pas nouveau: en 2011, quand ISS a obtenu le mandat au détriment de SPS, cette dernière avait fait part de son incompréhension).

Contrôle des bagages Custodio obtient début 2018 le renouvellement de son mandat pour le contrôle des bagages en soute, malgré des résultats en demi-teinte (taux d'absentéisme élevé et manque de rigueur parmi ses effectifs). La filiale de Securitas avait en outre fait une offre plus onéreuse que celle de son concurrent ICTS. Le patron de la sûreté de l'aéroport, chapeaute également cet appel d'offres.

Assistance au sol Le 23 mars 2016, l'aéroport attribue à Swissport et Dnata ses concessions pour le services d'assistance au sol des avions. Dnata, une entreprise émiratie, obtient tout juste le renouvellement de son mandat, quelques semaines après le voyage controversé de Pierre Maudet à Abu Dhabi. Certains observateurs y voient un lien, d'autant plus que Dnata propose des conditions de travail difficiles et que la société arrivée en troisième place de l'appel d'offre, non retenue, en promettait de meilleures. Pour «faire cesser les suspicions», le conseil d'administration de l'aéroport a sollicité la Cour des Comptes, qui n'a finalement pas ouvert de procédure car le Ministère public en a lancé une. Son enquête est en cours.

Formation au contrôle des bagages En 2015, Genève Aéroport externalise la formation des agents de l'aéroport, qui gèrent le contrôle des bagages, ainsi que le contrôle qualité dans la sûreté. Aucun appel d'offre n'est proposé (faute de concurrence, selon l'aéroport) et c'est une société gérée par un ex-associé du chef de la sûreté, qui obtient le mandat. Durant cinq ans, Selon «Le Temps», le haut cadre aurait touché des pots-de-vin de l'entreprise en question. En 2018, celle-ci facture quatre millions de francs à Genève Aéroport pour ses services, selon «Le Courrier». Le Ministère public a fait arrêter le patron de la société et le cadre mercredi pour soupçon de corruption.

Détecteur de métaux Depuis décembre 2016, Cointrin exploite plusieurs tapis détecteurs de métaux qui doivent accélérer le processus de contrôle des passagers, en permettant aux passagers de ne pas enlever leurs chaussures, par exemple. Ces outils ont été vendus par un fournisseur sans appel d'offres. L'un de ses administrateurs est ici aussi un ancien associé du chef de la sûreté. Selon «Le Courrier», cette technologie n'a pas encore fait ses preuves. (TDG)