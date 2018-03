«Les conducteurs klaxonnent la neige!»

Il vient d’un canton où l’on grandit en regardant tomber la neige. Ce natif du Valais a apprécié le calme de cette aube hivernale, ce jeudi matin, en quittant son quartier de Saint-Jean pour rejoindre Plainpalais. Plaisir bref. Au bas de la rue Voltaire, les bruits significatifs de la mauvaise humeur citadine, entravée dans ses déplacements. «À Genève, les automobilistes klaxonnent la neige», glisse en souriant notre piéton nullement contrarié. Une remarque amusante qui résume assez bien la crispation locale face aux flocons, ces indésirables tombés du ciel, toujours très mal accueillis au bout du lac. À midi, la météo se détend, comme les esprits. À 13 h, on commence à revoir le bitume, à 14 h les signes extérieurs de circulation congestionnée ont presque disparu: ça roule à nouveau d’une rive à l’autre, à une vitesse commerciale tacitement adaptée à la chaussée qui fait des grumeaux.

Ventre mou et flexible

Les carrossiers, eux, ont rempli leur bulletin de commandes en moins d’une demi-journée. De nombreux accidents avec dégâts matériels signalés sur l’ensemble du territoire genevois. L’ordinaire d’un épisode neigeux démarrant dans la nuit et prenant de l’épaisseur au lever du jour. Quinze bons centimètres au sol ne suffisent pas à décourager les conducteurs imprévoyants qui roulent avec des pneus d’été sans écouter les bulletins météo.

Le gros de l’entrave sur les axes principaux est venu des transports publics. Entre 5 h et 10 h du matin, il ne faisait pas un temps à sortir en bus articulé, sauf à être débarqué à mi-parcours. Ces engins-là, au ventre mou et flexible, subissent la neige et se mettent en portefeuille dès que leur course aborde une montée ou une descente. Quand de surcroît s’ajoute un joli dévers comme au départ de la rue Chantepoulet en direction de la gare, l’arrière semble faire moteur séparé et devient ingérable.

Pelotons de marcheurs

La ligne 25 est ainsi venue à 8 h 30 taper le pied d’un échafaudage, coiffant le kiosque de la rotonde du Mont-Blanc, sans jamais arriver au Jardin botanique. Sur la place Claparède, entre les Bastions et Champel, la danse du crabe s’est jouée entre quatre bus, bloqués dans leur mouvement jusqu’à l’arrivée de la grue du SIS et d’un véhicule pionnier, en soutien de celui des TPG, treuillage et dépannage combinant leurs efforts pour libérer la chaussée.

Celle recouverte de neige appartient aux piétons. Cette transhumance de marcheurs au bord des routes, sur les ponts, le long des quais, remontant et dépassant à pied des colonnes entières motorisées, donne à la ville, une matinée durant, des allures de dimanche sans voitures, de Nordic walking géant sans les bâtons. À 15 h, ce jeudi après-midi, le piéton est redevenu minoritaire, les klaxons reprendront avant la nuit et de nouveaux bouchons sont signalés sur certains boulevards à moitié déneigés. C’est plutôt piégeux comme revêtement mixte et juste impraticable en deux-roues. Confidence de cycliste: «Cela nous change de la routine, je marche à côté de mon vélo depuis ce matin. Demain, je le laisse au garage…» Demain, c’est aujourd’hui vendredi. À pied de préférence, sous de nouveaux flocons annoncés qui finiront par laisser la place à la pluie. On ira quand même vérifier.

Cointrin figé par la glace

Des images saisissantes, prises dans la nuit puis à l’aube, montrant un aéroport totalement paralysé, rhabillé de blanc jusqu’aux hublots des avions, effacés d’un trait insistant de flocon de neige. La fermeture de Cointrin, annoncée jeudi matin sur les ondes dès 7 h, a forcément volé la vedette à toutes les autres informations en lien avec les intempéries hivernales, et cela bien au-delà du territoire genevois.

Ces conditions extrêmes, faisant suite à une vague de froid, ont facilité la formation de verglas sur des sols très exposés. Le tarmac était directement concerné par cette couche tenace, rendant impossible toute activité aéroportuaire. «Dans un souci de sécurité, Genève Aéroport a pris la décision de suspendre les vols ce jeudi matin. Une centaine d’entre eux ont été annulés au départ et 98 à l’arrivée», indique le communiqué officiel. «D’importants moyens ont été mobilisés, précise le chargé des relations extérieures de l’Aéroport, Sébastien Leprat. Quinze déblayeuses équipées de lames de 8 mètres sont entrées en action, accompagnées de 6 fraises à neige, 3 dégivreuses de piste (qui épandent du produit sur 30 mètres), 20 camions bennes et 10 tracteurs équipés de lames de neige.»

Ce dispositif a nécessité l’engagement de près de 150 collaborateurs, en plus de ceux mobilisés quotidiennement sur le tarmac. Le premier avion a pu décoller dès 12 h 33, le premier atterrissage s’est effectué à 13 h 10. Le trafic a ensuite repris «progressivement», suspendu à une météo difficile, au sol davantage que dans les airs. TH.M.

(TDG)