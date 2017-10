Les compagnons vernissent leur sculpture planétaire

Une sphère représentant le globe terrestre, enchâssée entre huit poutres en bois de chêne. Socle en dur et chaîne solide pour tenir la structure. Le tout est verni ce samedi après-midi au Jardin anglais, avec vue sur la rade, deux heures avant la pluie. Le personnel présent est drôlement homogène dans le costume: noir jusqu’au chapeau. Et taillé dans un corps collectif qui pratique les métiers du bâtiment, ici et ailleurs, au rythme du compagnonnage traditionnel.

Cette itinérance professionnelle, vieille de bientôt huit siècles, dispose depuis 1951 de sa Confédération des Compagnonnages Européens (CCEG). Laquelle structure fédératrice organise chaque année son assemblée générale. Ce week-end, les compagnons en pat’deph, vêtus de leurs fameux pantalons en velours côtelé, sont à Genève. Les délégués tiennent séance sur le Bateau Genève durant la journée, avant une partie nocturne plus festive.

Entre les deux, ce vernissage dans l’espace public, résultat d’un concours interne sur le thème «De quoi est fait le monde». Le lauréat vient de Dresde. C’est dans cette ville qu’ont été réalisés les calculs statiques de la sculpture, mais c’est dans la nôtre, plus précisément dans l’atelier d’un compagnon à Meyrin, qu’elle a été construite.

Elle pèse une tonne et voyagera à son tour. L’année prochaine, elle sera à Toulouse, avant de revenir à Genève. Son maire, Rémy Pagani, se réjouit déjà de lui trouver un nouvel emplacement après celui, inaugural du Jardin anglais, pile face à la statue de Gustave Ador.

Tout autour de l’illustre politicien genevois, ce samedi, des compagnons vernissant leur oeuvre à la bière. Ce n’était pas exactement l’ambiance du Quartier des Bains et de ses galeries d’art. Il y avait de la consistance en plus et beaucoup de franche camaraderie. De quoi faire tanguer le Bateau Genève jusque tard dans la nuit. (TDG)