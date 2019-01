Les compagnies de volontaires pourront survivre à la réforme des pompiers

Temps d’intervention parfois trop longs, nouveaux risques, bassin de population en pleine croissance: à Genève, la lutte contre les incendies doit se réorganiser. La Cour des comptes l’a affirmé en 2011 déjà. Parmi les réformes à venir, une structure intercommunale regroupant volontaires et professionnels est en gestation. Mais face à la réticence de certaines communes à faire une croix sur leurs propres compagnies, le projet a été allégé: ces sociétés, primordiales dans le tissu local, pourront subsister.

Règlement obsolète

L’objectif de l’État et des communes est de moderniser l’organisation actuelle des pompiers, qui date de 1973. Aujourd’hui, les professionnels sont intégrés au Service d’incendie et de secours (SIS) de la Ville de Genève, alors que les volontaires sont de la compétence de l’ensemble des communes. Mais cette organisation n’aura bientôt plus cours: une nouvelle structure regroupera les professionnels, les volontaires de la Ville de Genève et ceux de certaines autres communes. Celle-ci interviendra sur la totalité du territoire cantonal, sans distinction de municipalité. L’objectif: permettre une meilleure collaboration entre les différentes entités, notamment pour améliorer les temps d’intervention.

La question des volontaires, très sensible, est effectivement l’un des points d’achoppement du projet discuté depuis dix-huit mois. Pour en finir avec ce blocage, l’État et l’Association des communes genevoises (ACG) ont proposé un compromis: seules les communes qui le souhaitent intégreront la future structure. «Les mairies auront le choix de la rejoindre et de dissoudre leur compagnie de volontaires, ou de conserver cette dernière», souligne André Castella, secrétaire général adjoint au Département de la sécurité, qui chapeaute le projet.

Celles qui souhaiteront conserver leur société locale devront évidemment respecter les normes légales en termes d’effectif et de temps d’intervention. Leurs sapeurs, eux, pourront toutefois être réquisitionnés lors de certains événements d’envergure par la structure intercommunale.

Un pouvoir de décision

L’objectif du projet est aussi stratégique: grâce à cette structure, les communes pourront enfin avoir voix au chapitre en ce qui concerne les pompiers professionnels. En effet, aujourd’hui, les mairies contribuent au financement du SIS, sans pouvoir intervenir plus avant. «Grâce à cette structure, les communes pourront enfin participer aux décisions», se réjouit Xavier Magnin, président de l’ACG. Guillaume Barazzone, conseiller administratif en Ville de Genève, d’ajouter: «Cette réforme permettra aussi de répartir les coûts de manière équitable entre la Ville et les communes.»

L’objectif est aussi, pour les mairies, de rationaliser les coûts en mutualisant effectifs et moyens d’intervention. Avoir sa propre compagnie a effectivement un prix non négligeable, notamment en termes de matériel. Plusieurs compagnies de volontaires dans certaines petites communes ont ainsi fusionné ces dernières années, totalement ou partiellement. Puplinge et Presinge font partie des dernières en date.

La création d’un corps unique n’est pas le seul chamboulement à venir dans la lutte contre les incendies ces prochaines années. Celle-ci fait partie de la réforme du «concept opérationnel de défense incendie et secours», souhaité depuis 2016 par le Canton et les communes. Le recrutement des professionnels s’est déjà intensifié afin d’augmenter l’effectif actuel. Cela permettra, d’ici à 2020, d’exploiter 24 h/24 les casernes des Asters et de Frontenex. À noter que deux autres casernes devraient voir le jour dans la région de Bernex et de Vernier/Meyrin à l’horizon 2030. Avec comme objectif ultime: parvenir à respecter les délais d’intervention, à savoir de 10 minutes en zone urbaine et 15 en zone rurale, à un taux minimum de 80% sur une année. Aujourd’hui, 40% des interventions en moyenne ne peuvent pas être effectuées dans les délais prévus par les recommandations en vigueur.

Mais cette réforme aura un coût. Le chiffre de 80 millions d’ici à 2030 est évoqué. «Pour l’heure, la majorité des communes semble accepter le financement», poursuit Xavier Magnin. La validation finale du projet s’effectuera lors de l’assemblée générale de l’ACG, ce printemps. Mais la structure ne verra probablement le jour qu’en 2030 car plusieurs lois devront être modifiées. Les nouveaux textes législatifs seront déposés ce printemps devant le parlement. (TDG)