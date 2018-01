Les communes laxistes avec les déchets des entreprises

Le délai était fixé au 1er janvier 2017. À cette date-là, toutes les communes genevoises devaient avoir mis fin à la tolérance communale, soit la levée gratuite des déchets des entreprises. Le Canton comptait sur cette mesure pour atteindre un taux de recyclage de 50% de ses déchets à la fin de l’année. Il a dû revoir ses exigences à la baisse. Selon une estimation du Service de géologie, sols et déchets (Gesdec) de l’État, seul un tiers des municipalités se sont mises en conformité. La Ville de Genève vient, elle, de faire le grand saut. Près de dix mille petites et moyennes structures sont soumises à un nouveau régime depuis le début de l’année.

«Un travail considérable»

La date du 1er janvier 2017 figure dans le plan cantonal de gestion des déchets 2014-2017. «Les communes sont au courant de ce délai depuis 2015», précise Jacques Martelain, directeur du Gesdec. Le principe du pollueur-payeur est quant à lui inscrit dans la loi depuis bien plus longtemps.

Si certaines communes l’appliquent depuis de nombreuses années déjà, à l’instar de Lancy, d’autres peinent à prendre le pli. «Cela nécessite un travail considérable de la part des municipalités», souligne Jacques Martelain. En particulier des communes qui comptent un nombre important de sociétés.

Avec plus de 21 000 établissements (ndlr: une entreprise peut englober plusieurs établissements) présents sur son territoire, la Ville de Genève avait du pain sur la planche. «Nous avons rencontré l’ensemble des associations faîtières pour leur proposer un système réaliste qui tient compte des spécificités des entreprises», détaille Cédric Waelti, porte-parole du Département de l’environnement urbain et de la sécurité, pour expliquer le retard de la commune.

L’objectif du principe du pollueur-payeur est d’inciter les gens à trier. En théorie, plus l’entreprise recycle ses déchets, moins elle paie pour leur incinération. La réalité est cependant plus complexe. «Instaurer des factures proportionnelles pour toutes les sociétés était trop compliqué à gérer pour les communes, résume Jacques Martelain. Nous avons donc décidé de simplifier un peu le système.»

Les entreprises unipersonnelles – composées d’une seule personne – ont ainsi été exonérées. Les entités comprenant moins de 8 postes de travail sont, elles, soumises à une taxe forfaitaire de 50 francs par emploi et par an. Si cette option simplifie le travail des administrations communales, elle réduit en revanche l’incitation au tri par le levier financier. En Ville de Genève, 3600 établissements sont soumis à ce nouvel impôt depuis le 1er janvier. Sont exclus de cette catégorie: les cafés-restaurants, les garages et les laboratoires. «Ce sont des activités qui génèrent beaucoup de déchets», explique le directeur du Gesdec.

680 000 francs de recettes

Pour ces structures, comme pour les entreprises de 9 à 249 emplois, l’affaire se complique. Les patrons sont invités à signer un contrat avec un transporteur d’ici à la fin de février. Le transporteur retenu facturera à la société ses incinérables au poids ou à la levée.

Les déchets recyclables continuent en revanche à être levés gratuitement par la Commune. Quelque 6300 établissements sont concernés en Ville de Genève. Qu’en est-il des structures de plus de 250 travailleurs? «La plupart bénéficient déjà d’un contrat avec un collecteur privé», répond Cédric Waelti.

Tant la Municipalité que Transvoirie et Serbeco, deux transporteurs genevois, assurent que ce nouveau système ne générera pas davantage de trafic de camions. S’il engendrera un travail administratif important pour les employés de la mairie, il apportera également des recettes supplémentaires. La Ville évalue à 680 000 francs les rentrées liées aux forfaits.

À quoi s’exposent les entreprises qui n’auraient pas signé de contrat avec un transporteur dans le délai imparti? En cas de débarras sauvages dans des containers d’habitation, elles risquent des amendes administratives de quelques centaines à quelques milliers de francs, prévient Cédric Waelti.

Quant aux municipalités qui n’ont pas encore mis fin à la tolérance communale, elles sont fortement encouragées à le faire dans les prochains mois. Le Conseil d’État a récemment adopté une motion du parlement l’invitant à accompagner les communes dans ce processus. Un «atelier d’échanges» autour de cette thématique est d’ores et déjà agendé en janvier et une foire aux questions est en préparation. (TDG)