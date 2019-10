Les communes genevoises qui sortent du lot

Le tsunami vert a frappé de plein fouet les communes genevoises dimanche, lors de l’élection du Conseil national. Alors qu’en 2015, les écologistes récoltaient la majorité des voix uniquement à Presinge, ils sont arrivés en tête dans 27 des 45 municipalités genevoises. À noter également le bon score des Vert’libéraux et de l’extrême gauche.

Plus de la moitié des communes ont changé de bord politique entre 2015 et 2019. Les grands perdants de ce scrutin sont le Parti libéral-radical (PLR) et les socialistes (PS). Il y a quatre ans, le PLR obtenait le plus haut score dans 28 communes; aujourd’hui, il ne domine plus que dans 16 d’entre elles. Le Parti socialiste s’est, lui, fait devancer par les Verts dans les neuf municipalités où il était arrivé en tête en 2015.

Les plus écologistes

Puplinge, Presinge et Versoix constituent les communes qui totalisent les plus hauts pourcentages de votes en faveur des Verts. Le taux atteint 31,1% à Puplinge, 30,7% à Presinge et 29,9% à Versoix. En 2015, les écologistes avaient déjà fait un score honorable à Presinge et Puplinge (égalité des voix avec le PLR); Versoix était acquise en revanche aux libéraux-radicaux.

La plus forte progression des Verts

Les Verts ont réalisé des percées considérables à Russin, Hermance et Céligny. Dans ces trois communes, la formation a progressé de 20, 18,6 et 17,3 points. Le PLR obtient néanmoins la majorité des voix à Russin et Céligny. À Hermance, les écologistes sont passés devant.

Les moitié-moitié

À Aire-la-Ville et Laconnex, aucun parti n’a obtenu la majorité des voix. Dans la première, les Verts et le PLR sont à égalité; dans la seconde, ce sont le PDC et les écologistes qui ont obtenu la même part des voix.

La palme de la citoyenneté

Des écarts importants existent au sein des municipalités genevoises en termes de participation électorale. Dimanche, la palme de la citoyenneté est revenue à Troinex (54,25%), Cartigny (53,92%), Laconnex (53,65%) et Russin (53,61%). En revanche, moins de 35% des électeurs se sont mobilisés à Vernier et Onex.