Les communes font vaciller la passerelle sur le Rhône

La Ville de Genève, Plan-les-Ouates ou Troinex, parmi d’autres, ont déjà dit non. A ce rythme, le cap fatidique pour annuler le financement de la passerelle entre Vernier et Onex pourrait être atteint le 13 novembre (lire encadré). Le cas échéant, le versement de 330 000 francs par le fonds intercommunal serait annulé. De quoi mettre en péril le pont réservé aux piétons et cyclistes sur le Rhône? «On devrait y arriver, se projette Yvan Rochat, maire de Vernier. Mais cela ajouterait des charges aux communes. Ce serait lamentable en termes de solidarité intercommunale.»

La question déclenche des débats passionnés dans les communes. La semaine dernière, la majorité de droite de la Ville de Genève a fait pencher la balance dans le sens du non. Depuis, les Conseils municipaux empoignent la question les uns après les autres. «C’est une question de principe. Il ne s’agit pas de se prononcer pour ou contre la passerelle, mais plutôt de se demander s’il revient au fonds intercommunal de financer ce type de projet», assène Guy Lavorel, maire de Troinex où l’Exécutif a fait voter une résolution – largement acceptée – pour s’opposer au financement. En revanche, les élus de Lancy ont décidé de ne pas contester la décision de l’Association des communes genevoises. Mais les débats ont été vifs.

Voté de justesse

L’enjeu de cette large consultation porte sur une somme modique: 330 000 francs qui servent à compléter le financement de la passerelle entre la presqu’île d’Aïre et les Evaux, devisée à 12,6 millions.

Si toutes les communes genevoises sont appelées à se prononcer, c’est qu’Onex et Vernier ont sollicité le fonds intercommunal afin de compléter le financement de l’ouvrage. Les deux Municipalités vont bien passer à la caisse (1,6 million chacune tandis que les SIG contribueront à hauteur de 3,8 millions puisque le pont supportera des conduites et que le Canton complétera la facture). Mais elles ont fait appel à la solidarité intercommunale pour les derniers deniers. Leur argument? Le caractère intercommunal du pont sur le Rhône.

Le 20 septembre, l’objet était inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’Association des communes genevoises (ACG). A la question de savoir si les 45 communes doivent financer le pont entre Vernier et Onex, le comité de l’ACG a donné un préavis négatif. Mais le dernier mot est revenu aux représentants des communes qui, par une très courte majorité, ont accepté d’accorder la subvention.

En réalité, un dernier tour est nécessaire puisque chaque commune dispose d’une période pour s’opposer à la décision. C’est justement ce qui se joue actuellement dans les Conseils municipaux.

«Réflexe égoïste»

Si l’objet divise autant, c’est que le fonds intercommunal finance en règle générale des projets culturels ou sportifs. Or, pour beaucoup, la passerelle sur le Rhône n’est autre qu’une infrastructure dédiée à la mobilité. «Cela créerait un dangereux précédent», entend-on chez ceux qui s’opposent au versement de la somme. A Lancy, jeudi soir, le PLR et le PDC avançaient une hypothèse: «Si on accepte, la Ville de Genève pourrait venir demander au fonds intercommunal de financer la passerelle piétonne du Mont-Blanc.» Selon Guy Lavorel, «on ne peut pas accepter une telle subvention avant d’ouvrir un débat sur l’utilité de ce fonds».

Un message mal reçu à Onex et Vernier, où on espère démarrer le chantier au début de l’année prochaine. «Toute la population genevoise profitera de cette passerelle, soutient Yvan Rochat. Mais quelques communes s’opposent au dernier bout de son financement par réflexe égoïste.»

(TDG)