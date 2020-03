Les commerçants réclament de l’aide

La crise sanitaire qui s’intensifie met à rude épreuve les nerfs des commerçants du secteur non alimentaire. Ordre leur a été donné de baisser le rideau. Tout en assurant le paiement de leurs charges, salaires en tête. Du libraire au marchand de vélos, en passant par le cordonnier ou le cafetier, tous craignent de ne plus pouvoir le relever, faute de liquidités. Pour amortir le choc, les commerçants ont adressé une pétition au Conseil fédéral afin de suspendre notamment le paiement des assurances sociales durant la période de fermeture. « Pour nous tous, le chômage partiel ne sera qu’une mesure marginale et très insuffisante. Tout report de paiement ne sera qu’un emplâtre sur une jambe de bois et ne fera que repousser nos problèmes de liquidité. Nous demandons de vraies mesures urgentes », écrit à l’attention de ses collègues le Genevois Sébastien Aeschbach, patron d’une chaîne de magasins de chaussures et l’un des initiants de cette démarche.

Les commerçants soulignent supporter des frais généraux importants, à l’exemple du loyer. Ils vont jusqu’à réclamer « la prise en charge par les cantons de nos loyers, et non un simple report qui augmenterait inévitablement l’endettement de nos commerces et en compromettrait l’avenir, pendant la période durant laquelle nos magasins nous sont rendus inaccessibles par ordre de l’Etat ». Cette seule requête, inhabituelle, traduit leurs vives inquiétudes.

Les commerçants genevois citent aussi les charges d’électricité et de chauffage, et le coût de leurs achats. En plus d’un accès facilité et rapide au chômage partiel « pris en charge à 100% par l’Etat », ils demandent la prise en charge par la Confédération du paiement de leurs charges sociales AVS-AI-APG-AC pendant la période de fermeture, la suppression de la TVA due pour les deux premiers trimestres de 2020 ainsi que la création d’un fonds d’aide pour les indépendants qui ne peuvent pas bénéficier des mesures de chômage partiel.