Les cliniques privées fières d’être reconnues par les HUG

Oubliée – pour un temps? – la rivalité entre hôpital public et cliniques privées, qui ont uni leurs forces pour éviter une catastrophe sanitaire. Après la direction des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), celle des Grangettes et de La Colline (Hirslanden) explique comment le privé a bouleversé ses pratiques dans la lutte contre le coronavirus. Au point de transformer le havre de Chêne-Bougeries en une unité des HUG et d’ouvrir, avant l’heure, un service de soins intensifs (lire ci-dessous). Entretien avec Véronique Lambert, responsable médicale des deux institutions, et Gilles Rufenacht, leur directeur.

Les cliniques accueillent les patients non-Covid des HUG. Qu’est-ce que cela change?

Véronique Lambert (V.L.): Tout! En quarante-huit heures, le profil des patients a complètement changé. Nous avons suspendu les opérations non urgentes et accueillons des cas complexes. Il n’y a plus qu’un hôpital cantonal à Genève, dont nous sommes une unité. On en a rêvé pendant vingt ans; on l’a fait en deux jours!

Comment?

Gilles Rufenacht (G.R.): Spontanément, nous nous sommes placés en soutien des HUG et avons mis nos infrastructures à disposition. Le 16 mars, le Conseil fédéral a fixé l’arrêt des interventions non urgentes. Cliniques et cabinets se sont mis en pause, sauf pour les urgences.

C’est-à-dire?

V.L.: A été définie comme urgente toute intervention qui ne peut être repoussée plus de trois mois sans entraîner des conséquences néfastes pour les patients. L’accouchement, la césarienne, l’appendicite, l’infarctus, l’occlusion intestinale ou la fracture ouverte en font bien sûr partie. La liste inclut aussi tout ce qui touche à l’oncologie.

Comment se réorganise-t-on pour ce nouveau type d’urgences et de patients?

G.R.: Les urgences des Grangettes et de La Colline accueillent désormais les ambulances 24h/24, comme à La Tour. Nous avons mobilisé nos chirurgiens et nos médecins. Le 144 peut compter sur ces trois structures.

V.L.: On a bouleversé nos habitudes. Nous avons également créé un centre de dépistage Covid, qui a pu réaliser jusqu’à 150 tests par jour grâce au renfort de nos équipes et aux médecins de ville venus nous aider.

Quel est le profil des patients transférés des HUG?

V.L.: Nous accueillons de multiples malades chroniques qui souffrent d’un problème supplémentaire. Par exemple une personne en insuffisance cardiaque atteinte d’un problème infectieux compliqué. Nous recevons aussi des cas qui relèvent traditionnellement du milieu académique, comme une pathologie neurologique aggravée par une crise d’épilepsie. Enfin, nous avons les pathologies psychosociales et les problèmes d’addiction, habituellement traités aux HUG.

Avez-vous les ressources pour ces cas si différents?

V.L.: On a la chance d’avoir des équipes médicales et soignantes extrêmement compétentes et investies et un réseau étendu de spécialistes.

Quelles interventions avez-vous dû repousser?

V.L.: La chirurgie esthétique, certaines opérations orthopédiques, les tunnels carpiens ou les hernies peuvent attendre. Mais si un patient souffre énormément d’une hernie, on l’opérera. Une commission chirurgicale décide au cas par cas.

La légère décrue du nombre de nouveaux cas Covid justifie-t-elle encore cette suspension?

G.R.: Il est question d’assouplir cette règle pour éviter une vague trop intense de patients chirurgicaux ensuite.

V.L.: Nous observons un net recul des urgences habituelles. Certes, si l’on sort moins, on se blesse moins. Mais toutes les urgences diminuent: on voit moins de maux de tête, de poitrine ou de ventre. Le nombre d’infarctus diagnostiqués en phase aiguë diminue partout.

Inquiétant?

V.L.: Oui, certains patients craignent le milieu hospitalier ou ne veulent pas charger les urgences. Mais il faut consulter si vous souffrez! Le système n’est pas saturé et les flux de patients sont nettement séparés.

On dit les cliniques vidées. Où en êtes-vous?

G.R.: Nous avons 33 patients en médecine interne (8 d’habitude) et 40 en chirurgie (deux fois moins que d’ordinaire). Avec la maternité pleine, la clinique des Grangettes fonctionne à 60% de sa capacité. La Colline, entièrement dédiée à la chirurgie, fonctionne à 50% de sa capacité. La proportion d’assurés est inversée: nous avons 70% d’assurés de base.

Cette réorganisation a un coût.

G.R.: Il y aura des conséquences financières et le canton a dit vouloir nous soutenir. Mais notre préoccupation première est de répondre au besoin sanitaire. Le conseiller d’État Mauro Poggia parle de grand respect mutuel. J’ai toujours considéré que nous avions un rôle d’intérêt public. L’État et l’Hôpital se sont rendu compte que nous nous préoccupions de l’intérêt général. C’est la plus grande satisfaction que l’on puisse avoir.

Les Grangettes voient grand

Le projet était déjà lancé. Les Grangettes projetaient d’ouvrir un service de soins intensifs en mai dans un tout nouveau bâtiment. La pandémie a précipité les choses. Le chantier a dû être arrêté. Mais les respirateurs étaient prêts et les médecins intensivistes recrutés – avec à leur tête un professeur des HUG en la personne d’Yvan Gasche.

«Nous avons décidé de participer à l’effort commun et d’ouvrir six lits de soins intensifs, au moment où nous ne savions pas encore que les cas Covid seraient centralisés aux HUG», explique la Dre Véronique Lambert. Installés dans l’unité de soins intermédiaires, six patients non-Covid transférés des HUG occupent désormais les lits de soins intensifs. Une infirmière surveille chacun d’eux.

L’objectif, une fois passée l’épidémie, sera maintenu. La clinique voit grand: elle veut devenir «l’hôpital des Grangettes». «C’est venu naturellement, précise le directeur Gilles Rufenacht.

Le tournant s’est opéré au début des années 2000 avec l’ouverture des Urgences. En ouvrant ce service, nous avons ouvert la porte de la clinique à toute la population. Il fallait muscler notre service médical. C’est pour cela que nous avons étoffé les soins intermédiaires et accueilli des spécialistes.»