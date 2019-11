Les champions en herbe iront à l’école le matin

Le dispositif du sport-art-études (SAE) fait peau neuve! Suite à l’évolution des pratiques et des besoins, le Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) a décidé de revoir le SAE, démarré au cours des années 1980 et sérieusement renforcé en 2005, avant d’être reconnu par Swiss Olympic en 2013. Le SAE proposera dès la rentrée 2020 de nouvelles prestations visant à favoriser l’inclusion des élèves à haut potentiel artistique ou sportif dans l’école publique et à valoriser leur double formation, tout en leur permettant d’obtenir une certification scolaire ou professionnelle.

Ce dispositif permet aujourd’hui à plus de 500 jeunes talents de concilier une formation scolaire ou professionnelle avec une pratique artistique ou sportive de haut niveau, de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire II.

«Différentes études menées auprès des partenaires, élèves et parents ont relevé des points d’amélioration du dispositif actuel portant sur les aménagements horaires, la charge scolaire, la cohérence entre les degrés d’enseignement, la prise en compte des spécificités de ces élèves et le manque de reconnaissance institutionnelle de leur double parcours artistique/sportif et scolaire», a commenté ce mardi matin la conseillère d’État chargée du DIP, Anne Emery-Torracinta, pour justifier les changements.

Fini le latin

Dès la rentrée 2020-2021, des classes spécifiques seront créées au cycle d’orientation et à l’enseignement secondaire II. Et cela dans la plupart des établissements pour permettre aux élèves de rester dans leur quartier, grande nouveauté et grand gain de temps pour ces élèves connaissant des semaines extrêmement lourdes. Et puis, autre atout de poids: une nouvelle organisation horaire et un allègement de la charge scolaire permettront aux élèves concernés de quitter l’école quatre après-midi par semaine pour se consacrer à leur formation artistique ou sportive.

Plus possible, en revanche, de faire du latin dans les classes sportivo-artistiques, et d’autres disciplines scolaires verront leur nombre d’heures réduites. Les apprentis champions seront aussi exemptés de cours de gymnastique. «Nous faisons des efforts supplémentaires pour permettre à tous ces jeunes passionnés de concilier au mieux leurs études avec leur passion, mais pas question de brader l’école pour autant. Le programme scolaire reste prioritaire, tout comme le comportement de ces élèves», précise la magistrate socialiste.

Valoriser les compétences extrascolaires

Le DIP valorise ainsi l’acquisition de capacités et de compétences dans un cadre extrascolaire reconnu par le canton. Certaines options scolaires n’étant pas compatibles avec les classes spécifiques, des mesures individuelles seront proposées au niveau de l’enseignement secondaire II. «Je me réjouis de créer dans notre canton une nouvelle orientation sport-art-études au sein de l’école genevoise qui vise à soutenir, encourager et reconnaître nos jeunes talents tout en leur permettant d’achever leur scolarité, un bagage indispensable quel que soit leur futur», conclut Anne Emery-Torracinta.