Les causes du feu de parking à Vernier sont clairement suspectes

Les circonstances exactes qui ont conduit à l’incendie survenu ce dimanche matin à l’aube dans le parking souterrain des immeubles de la rue Henri-Golay restent à élucider. La police enquête, gratte les gravats calcinés et auditionne. Un témoin habitant l’un des locatifs raconte être passé dans le secteur à 6 h et n’avoir rien vu ni senti. Tout paraissait normal. Moins de 20 minutes plus tard, c’était un brasier, emportant rapidement quatre deux-roues motorisés et un véhicule de collection. Le feu aurait pris au niveau d’un scooter. «Vite mis, bien mis», selon plusieurs locataires pour qui la piste intentionnelle ne fait aucun doute.

Les conséquences, elles, ont mis à la rue des dizaines de personnes sorties brutalement de leurs lits. Les allées des numéros 69 et 71 ont été particulièrement touchées. C’est que, avec la charge thermique, «les canalisations d’évacuation d’eau ont fondu à la verticale du foyer, favorisant la propagation rapide des fumées s’insinuant partout, y compris dans les courettes techniques», explique l’officier de direction du SIS, le premier lieutenant Frédéric Jaques.

Suies toxiques

Résultat: des suies toxiques balafrant les murs sur trois étages au moins, sans compter le rez-de-chaussée totalement noirci. Pas question de retourner chez soi, avant le travail de ventilation et le passage des équipes de nettoyeurs spécialisés. Deux entreprises privées ont combiné leurs efforts pour assainir les locaux communs, à la demande des pompiers et de la régie.

Dans l’intervalle, 22 personnes directement concernées par cette évacuation préventive ont été acheminées en bus TPG dans un abri ouvert par la protection civile de Vernier. Des familles, des jeunes couples, des retraités, à qui on a servi à boire et à manger, en leur permettant de se reposer. Vers 15 h, dans le même bus mis à disposition par les TPG, ils ont pu enfin regagner leur logement.

Parc sinistré

Quant aux dommages collatéraux, au niveau du parking lui-même, ils sont également importants. Une douzaine de voitures se retrouvent en mode vitres fumées, pareilles à un sombre convoi diplomatique. Pour leurs propriétaires, les consignes sont précises: surtout ne pas les déplacer. Le simple fait de mettre le contact peut réveiller les suies qui ne demandent qu’à pénétrer plus avant dans le moteur et l’habitacle. Dès lundi matin, le ballet des dépanneuses conduira ce parc sinistré dans différents garages.

Une caravane brûle à l'Allondon

A noter enfin que les pompiers ont dû assurer une deuxième grande alarme quasi simultanément dimanche à l’aube. «Une caravane a entièrement brûlé dans le camping de l’Allondon, sur la commune de Satigny», indique l’officier de direction du SIS. Grosse chaleur en caserne et à la centrale d’engagement. (TDG)