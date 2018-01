Les caméras de l’école de Pâquis-Centre ont été arrachées

Laurence Bézaguet et Marie Prieur

Laurence Bézaguet et Marie Prieur

«Installées en décembre, les caméras de surveillance de l’école de Pâquis-Centre ont déjà été arrachées, s’insurge Pascal Spuhler, conseiller municipal MCG de la Ville de Genève. Des agents municipaux m’ont dit qu’elles n’avaient même pas tenu deux jours.»

D’après les services du Département des constructions et de l’aménagement dirigé par Rémy Pagani, une première a été dérobée à la mi-décembre, puis les trois autres une semaine plus tard. Contacté, le magistrat déplore: «On subit une fois de plus les incivilités. Nous n’avons même pas eu le temps de les protéger.»

Quant à l’élu MCG, il est d’autant plus irrité qu’il se dit «très attentif» aux problèmes de sécurité de son quartier: «Je suis intervenu à maintes reprises au Municipal pour dénoncer les problèmes d’incivilités, du deal et des personnes qui se soulagent dans le préau, notamment.» D’où l’installation du dispositif de sécurité, comprenant les caméras, mais aussi de l’éclairage. (TDG)