Les cafés de quartier genevois ont le zinc social

«Les vieux cafés ont été neufs!» Le sociologue valaisan Gabriel Bender nous met dans le bain… historique. Le bistrot était, en son temps, une innovation. Car avant sa naissance, les gens buvaient ensemble au marché, à l’épicerie et même chez le boucher, d’où l’expression «faire la foire». Le bar a eu son développement et son heure de gloire au début du XXe siècle. La professeure Barbara Broers, médecin en alcoologie aux HUG, explique que le bistrot était alors le lieu où l’on buvait «Avant, on ne buvait presque pas à la maison. Il n’y avait pas de place pour accueillir du monde. Maintenant, ça a changé: les logements sont devenus plus spacieux et confortables.»

À cette époque, les quartiers sont plus identifiables qu’ils ne le sont aujourd’hui; les bistrots sont davantage marqués par ces identités. Gabriel Bender raconte: «Le Bistrot du Poids Public, le Café du Marché, le Café de la Poste, ces cafés vicinaux font référence à une géographie et à un usage des lieux fait par les habitants du quartier. Plus le quartier est populaire, plus les bistrots le sont.»

Danser sur la table

Entre-temps, les cafés ont changé de main. «Les patrons étaient d’abord Jurassiens et Valaisans. Puis ils ont été repris par des Italiens et des Espagnols, et ainsi de suite.» Retracer l’histoire exacte devient difficile tant les propriétaires se sont succédé. Pourtant, aujourd’hui, même quand les tenanciers sont étrangers, ils ont parfaitement conscience qu’ils ont entre les mains un lieu chargé d’histoire. Naci Dogan, de L’Arlequin, à la Jonction, raconte: «Je voulais enlever cette grande table pour faire de la place. Une cliente de 81 ans m’a dit: «N’enlevez pas cette table, j’ai dansé dessus quand j’étais jeune!»

«Les bourgeois peuvent se barricader chez eux, les prolétaires n’ont pas ce privilège, alors ils s’approprient d’autres espaces. Le café est un espace qui permet d’apprivoiser le quartier», explique Gabriel Bender. Le café serait donc l’institution sociale la plus accessible. «Pour être intégré à la clientèle, il te faut quatre balles et un peu de compétences. C’est très efficace et libre d’adhésion.» Les clients ne viennent pas pour boire mais pour rencontrer des gens, parfois jouer, attendre, lire les journaux («Moi, je lis 50 balles de journaux pour le prix de deux cafés»), regarder un match de foot…

Le bistrot, c’est un espace avant d’être un débit de boissons. Un espace de rencontre notamment. «C’est la première chose que les gens citent quand ils déplorent le manque de sociabilité dans un quartier. Ça change complètement la dynamique d’avoir un café!» explique Sylvain Thévoz, travailleur social. Les associations de quartier sont d’ailleurs preneuses de buvettes qui jouent un rôle de point d’échange important. «Ça évite l’invisibilité des précaires et des pauvres. Certaines marginalités disparaissent de la rue, et les gens se retrouvent cachés chez eux et seuls. Au moins, dans les cafés, ils existent et se voient», ajoute-t-il.

Le script du quartier

Puis au café, tout se sait. «Les clients et le patron tiennent le script du quartier», note Gabriel Bender. Pour Francis Hickel, coordinateur de l’Espace solidaire des Pâquis et fidèle du Restaurant des Trois Rois, à côté du temple, «le café a une utilité sociale, c’est un régulateur de tension. Julia (ndlr: la tenancière) est une travailleuse sociale qui s’ignore, elle s’occupe des gens, prend des nouvelles s’ils ne viennent pas. C’est une commerçante concernée par la vie du quartier, elle perpétue ce lien. Et ça, ça commence à manquer, car les bistrotiers sont fatigués.»

Dans une ville qui évolue, qui se gentrifie, ces bistrots populaires sont de plus en plus rares. Mais ils tiennent, et ils veulent également garder leur cachet de vieux cafés. «Les clients, les jeunes, ils ne veulent pas que ça change ici, ils disent qu’ils sont à la maison», raconte Chantal Rashani, la tenancière du Café de l’Amitié, aux Eaux-Vives. «Ils vont boire dans les bars de jeunes à côté puis viennent manger ici.» Elle a changé ses horaires depuis que les entreprises du quartier ont déménagé en périphérie. «Avant, on faisait 90 couverts à midi; maintenant, c’est 30. Les entreprises installent des machines à café, les ouvriers ont des roulottes à côté du chantier, les gens ne sortent plus faire la pause au café.» En cinquante-deux ans, le quartier a changé de morphologie, et ses bistrots aussi.

Le plus chaleureux

© Steeve Iuncker-Gomez

À l’entrée, vous avez le café, et juste derrière, la salle à manger. Une belle et vieille arcade, présente depuis au moins cinquante ou soixante ans, mais difficile de dater avec exactitude. «Le fils des premiers patrons, un client encore aujourd’hui, venait quand il était enfant, et maintenant il est à la retraite.» Ça donne une petite idée de l’âge du lieu et de son histoire. «On y mange bien, croyez-moi, mais c’est Julia qu’on vient voir avant tout.» Julia, c’est la patronne, qui connaît les clients, les suit, les bichonne. Des gens du quartier, des usagers du temple des Pâquis. «J’ai aucun problème avec eux. Ils consomment, ils sont respectueux, ce sont des clients comme les autres.» C’est la maman du quartier, et le rapport est familial. Ici, les gens viennent pour parler, chercher un peu de réconfort ou regarder un match de foot. On est à la maison, et maman Julia veille au grain. Quelqu’un ne se présente pas depuis plusieurs jours? Elle appelle l’hôpital. C’est dire l’importance de ce troquet dans la vie du quartier. C.D.S.

Gérante Julia Monteiro

Adresse Rue de Berne 44 Café-restaurant, service midi et soir, fermé le lundi

Prix Café: 3 fr. 40; bière 3 dl: 3 fr. 70; vin: dès 3 fr. 20

Débit hebdomadaire 1000 cafés, 180 litres de bière, 60 litres de vin

Nombre de couverts journaliers 70 entre le midi et le soir

Le plus institutionnel

© Steeve Iuncker-Gomez

Cette grande arcade sise à la rue de Carouge, avec sa terrasse ouverte toute l’année pour les fumeurs, est une institution. «Il y a toujours de la place pour une fondue moitié-moitié au Colibri», peut-on lire depuis des années sur les devantures. Les déshérités du quartier y ont leur place, comme les gens de passage. Car ça fait quarante ans que le bistrot est là et, malgré la nouvelle gérance, les habitués sont toujours les mêmes. «Le patron, ça doit être un copain, moi je suis ici tous les jours. Il y a des vieilles histoires, les gens se connaissent depuis longtemps, viennent pour se voir. Certains ne se parlent plus, même moi je ne connais pas toutes les histoires.» Alors, envie de changer les choses? «Non, je veux que ça reste un bistrot, c’est ça que les gens viennent chercher ici. Ça doit rester un point de rencontre.» Et vu comme c’est parti, ça le sera pour un moment. Et c’est important pour donner une place à ceux qui ne la trouvent pas ailleurs. C.D.S

Gérant Ilidio Morgado (depuis le mois de janvier)

Adresse Rue de Carouge 68 Café-restaurant, service midi et soir, 7 jours sur 7

Prix Café: 3 fr. 30; bière 3 dl: 3 fr. 80; vin: dès 3 fr. 20

Débit hebdomadaire 900 cafés, 200 litres de bière, 200 litres de vin

Nombre de couverts Une vingtaine, mais avec la volonté

Le plus intimiste

© Steeve Iuncker-Gomez

Petit débit, parce que petite arcade. Un mouchoir de poche mais toujours plein, avec sa terrasse en été qui permet d’occuper plus d’espace. Un lieu de passage pour les gens du quartier, dont les dames du parascolaire de l’école d’à côté, qui viennent y passer leur pause l’après-midi. «On vient voir Gigi, qui est une femme adorable. C’est très convivial et ça nous permet de nous retrouver.» Oui, des dames, à toute heure, alors que la sociabilité de bistrot est souvent masculine. Aux Lilas, elles se sentent bien. «Je travaillais là de 93 à 99, puis on a eu l’occasion de reprendre, donc tout le monde me connaît. Le bar, lui, existe depuis 1974. Olivier, c’est le patron, et moi, je l’assiste.» Mais c’est quand même Gigi l’âme du lieu, qui tutoie le client dès son deuxième passage. De toute manière, aux Lilas, presque tout le monde se connaît. «Ça va mieux, Luc? Il a moins mal à la tête?» Apparemment, ici aussi on se préoccupe de savoir comment vont ceux qui ont manqué l’apéro. C.D.S.

Gérants Gigi et Olivier Girod, mère et fils

Adresse Rue des Lilas 2 Café-bar, petite restauration, ouvert du lundi au vendredi jusqu’à 21 h

Prix Café-thé: 3 fr. 30; bière 3 dl: 3 fr. 70; vin: dès 3 fr. 20

Débit hebdomadaire 300 cafés, 100 litres de bière, 120 litres de vin

Le plus cosmopolite

© Steeve Iuncker-Gomez

Après avoir longtemps été un tea-room, le Tiki a finalement été «alcoolisé» en 1979. Pourtant, la clientèle est restée la même depuis. «J’ai connu mon mari ici en 1987! On habite aux Avanchets, mais on vient toujours ici parce qu’on y trouve de la bonne humeur. Pour nous qui sommes âgés, c’est l’EMS ou le Tiki. Alors heureusement qu’on peut venir ici! Mon mari et moi, on ne boit pas d’alcool, mais le patron est très sympa. Nous (ndlr: elle montre ses copines), on est des vieilles soixante-huitardes, alors on aime bien sortir!» Les relations entre le patron et les clients sont devenues familiales. Vitorino Fernando a repris le bar en 2010 et a récupéré la clientèle avec. Une clientèle essentiellement composée d’habitants du quartier et de sympathisants. «Mais c’est aussi un bar de motards.» Ce qui fait la particularité du lieu, c’est que la clientèle est mélangée: «On aime venir ici parce qu’il y a des vieux, des jeunes, des étrangers, des Suisses et tout le monde se parle!» Et, ce qui est de plus en plus rare, on trouve même un vieux flipper dans un coin! C.D.S.

Gérant Vitorino Fernando

Adresse Rue des Confessions 15 Café-bar, petite restauration, fermeture le dimanche

Prix Café: 3 fr. 30; bière 3 dl: 3 fr. 80; vin: 3 fr. 50

Débit hebdomadaire 400 cafés, 70 litres de bière, 25 litres de vin

Le plus familial

© Steeve Iuncker-Gomez

«On n’a pas fait le compte, mais c’est surtout le vin qu’on vend! Et on en vend, entre les fondues et les charbonnades…» Quatre générations se sont succédé dans ce bistrot aux vieilles tables de bois: «C’est encore celles de ma grand-mère!» De la couleur des nappes aux banquettes encastrées, pas de doute, on se trouve au cœur d’un endroit chargé d’histoire. «On a ouvert en 1966, il y a cinquante-deux ans, et ça fait quarante ans que j’ai rejoint ma maman en cuisine. Aujourd’hui, il y a aussi mon fils, qui nous amène une clientèle plus jeune. Parfois, je vais chercher des vieilles dames chez elles ou je leur apporte le déjeuner. Parfois, j’en vois qui arrivent – elles n’ont plus toute leur tête – en pull, en plein hiver, alors je leur offre un café et je les ramène chez elles.» Et dans la cave, pour le folklore, la chèvre, cet alcool mousseux obtenu par la fermentation du moût. «Je fais descendre les groupes à la cave, moitié filles, moitié gars. Il y en a deux qui se sont rencontrés ici, ils sont toujours mariés aujourd’hui.» C.D.S.

Gérants Chantal et Fabien Rashani

Adresse Rue de Montchoisy 7 Café-restaurant, fermé le dimanche et le samedi midi, fermeture entre 15 h et 18 h.

Prix Café: 3 fr. 50; bière 3 dl: 4 fr.; vin: dès 3 fr. 60

Débit hebdomadaire Mystère…

Le plus patrimonial

© Steeve Iuncker-Gomez

Le café a été repris il y a quatre ans, mais il s’agit, murmure-t-on, du plus vieux café du quartier. C’est probable au vu de la décoration, restée intacte, et de la couleur des murs. Cette toute petite arcade propose des spécialités au fromage et des plats du jour uniquement à midi ou sur réservation. «On pourrait ouvrir jusqu’à 1 h du matin, donc quand il y a du monde, parfois on reste ouvert plus longtemps.» Les clients sont essentiellement des travailleurs du quartier. Ils sont là dès 5 h 45 pour le café, reviennent manger à midi puis repassent une fois encore dès 17 h pour l’apéro. Un petit troquet tout simple, dans lequel les mêmes têtes se retrouvent jour après jour. L’histoire du lieu, on la devine également à travers les photos que les propriétaires ont affichées aux murs: de vieux portraits du quartier de la Jonction, qui nous rappellent à quel point ce petit coin de Genève a changé de visage avec le temps. Ce bistrot, c’est comme une machine à revenir en 1950, avec en cadeau le sourire des tenanciers. C.D.S.

Gérants Mehmet Özer et Naci Dogan

Adresse Boulevard de Saint-Georges 15 Café-restaurant, ouvert du lundi au vendredi jusqu’à 19 h 30

Prix Café-thé: 3 fr.; bière 3 dl: 4 fr.; vin: dès 4 fr.

Débit hebdomadaire 600 cafés, de 50 (hiver) à 100 (été) litres de bière, 35 litres de vin (TDG)