Les cadeaux de dernière minute, ce sprint final vers le sapin de Noël

«Là dedans, c’est l’enfer tant il y a de monde», témoigne Tatiana, surgissant d’un magasin de jouets avec sa sœur Alexandra. Chargé de paquet, leur duo illustre l'ambiance qui régnait ce 23 décembre dans le centre commerçant de Genève. Traditionnellement bien achalandées le samedi après-midi, les Rues Basses l'étaient au décuple en ce dernier jour d'ouverture des commerces avant le réveillon de Noël.

Les clients se sont rendus en masse dans les magasins pour y trouver des cadeaux. Pourquoi cette ruée se répète-t-elle chaque année à la dernière minute? Est-ce par désorganisation, masochisme, surmenage ou amour des bains de foule? On a voulu savoir.

«On s’est déjà dit qu’il valait mieux éviter de s’y prendre à la dernière minute, mais on n’y arrive pas, explique pour sa part Tatiana. C’est pareil pour tout le monde : on a tous travaillé toute la semaine et le salaire vient tout juste d’être versé…» Les deux soeurs, chacune lestée de cinq cadeaux, partent en hâte à la chasse des derniers qui leur manquent.

Bardés de multiples paquets, Luna, 18 ans, et son frère Flavio (14 ans) sont accompagnés d’une amie et attendent leur sœur. « Normalement on s’y prend plus tôt, mais cette fois, on a dû repousser parce que mon père avait du mal à se déplacer en raison d’un problème de santé et on s’est débrouillé entre frères et soeurs, explique Luna. C’est un vrai marathon. Depuis 11 h, on a acheté douze cadeaux et il en reste deux à trouver. Le pire ? La FNAC ! »

Jules, 27 ans, en sort justement avec un copain d’un an son cadet, Antoine. Très chargés, ils ne se plaignent absolument pas de la cohue ambiante. « Oui, il y a beaucoup de monde, mais c’est que du bonheur, assure Jules. Et ce n’est pas tant l’émeute que ça : il nous a fallu trois minutes pour passer la caisse. On voit bien que tout le monde est pressé de faire ses cadeaux et de partir. Nous ça fait trois semaines qu’on traîne en ville et qu’on repousse les achats. Cette fois, on s’est fait un apéro aux Halles de Rive et ensuite on s’y est mis. Tout se passe bien, sauf qu’on a perdu un ivrogne en route. »

Alexis, lui, a encore les mains vides en cette fin d’après-midi, ce qui le distingue nettement de la foule de congénères qui l’entoure place du Molard. Pas de cadeau cette année ? Si, si. Le jeune homme s'y met à l'instant. « Je ne pouvais pas m’en occuper avant parce que mon équipe de foot préférée, Barcelone, jouait, motive celui qui a des ascendances catalanes. Et comme elle a gagné face au Real Madrid, ça va me rendre généreux. » Le plus important, c’est le présent pour sa copine. Il a une idée chère mais pratique: « Je vais lui acheter un Mickey pour lui annoncer que je lui offre un voyage à Disneyland et je m’occuperai des réservations plus tard. »

En couple, Luc et Greg ont eux quatre mains vides en cette heure de plus en plus avancée. «Avec un agenda professionnel chargé, c’est impossible de se réserver un moment plus tôt pour s’occuper des cadeaux, d’où le fait qu’on se retrouve chaque fois à les acheter à la dernière minute, explique Luc. Chaque année, ça s’aggrave même, mais on s’en sort à chaque fois.» Cette tardive précipitation a toutefois une conséquence sur le porte-monnaie, observe son compagnon. «Plus on attend, plus le budget augmente, témoigne Greg. Il y a six mois, on aurait trouvé le cadeau parfait à prix modique, mais à la dernière minute, on se rabat sur la relativement bonne idée même si elle est hors budget, ce qui déculpabilise de ne pas s’en être occupé plus tôt. »

Un sac pour deux. C’est ce que tiennent Roger et Jeannine, rencontrés non loin d’une grande boucherie bien connue à Genève. Un cadeau ? Oui, mais il est pour eux. «C’est une poularde de Bresse, indique Roger. Nous mangeons très peu voire pas de viande, mais là, il s’agit de notre rituel annuel qu’on s’offre une fois par an.» La chose a coûté près de cent francs. «Dont 13 francs pour le seul jus de cuisson», s’étrangle Roger, pressé de s’échapper de la cohue ambiante. « S’agissant de viande, c’était une nécessité de se rendre ici à la dernière minute, mais c’est une opération ciblée: là, on s’en va.»

La fuite est une opération moins aisée pour Melissa, lestée qu’elle est par une cargaison de paquets, sa fille ainée Nessa dans une main et, dans l’autre, une poussette où trône Yaya, la cadette. «Les magasins, c’est vraiment dur aujourd’hui, il faut être motivé, soupire-t-elle. Mais là c’est fini : on rentre.» Même si elle s'était attelée à la corvée déjà en début de semaine, la jeune mère était loin du compte. «Chaque année je me retrouve à chercher des cadeaux à la dernière minute et chaque année je me promets que la prochaine fois, je m’y prendrai dès novembre, peste-t-elle. Mais cette année, c’est vraiment la dernière fois!» Un credo à répéter dans quelques jours, parmi les bonnes résolutions de Nouvel An. (TDG)