Les boutiques carougeoises misent sur une app pour attirer les clients

Les commerçants carougeois réagissent. Durement touchées par le franc fort et l’e-commerce, les boutiques indépendantes de la Cité sarde sont parvenues à s’unir et à réagir par le biais d’une association, les Intérêts de Carouge, une institution vieille de 130 ans et comptant 230 membres.

Ce groupe de bénévoles, largement issus des commerces de la commune, a lancé au début du mois une application, iCarouge.ch, visant à renforcer l’attractivité de la ville. Coût de cette première, issue d’une étude lancée deux ans plus tôt: 45 000 francs environ.

«Rapprocher Carouge»



«En novembre 2015, nous avons organisé une soirée réunissant les politiques, les habitants et les commerçants de Carouge autour d’un thème, l’avenir de Carouge et de ses commerces», indique Béatrice Berthet, présidente de l’association. «Depuis 2013, nous avons remarqué une baisse de fréquentation de Carouge et souhaitions en connaître les raisons et trouver les outils adéquats pour y remédier.» Une agence carougeoise a été mandatée; son étude a conclu que dans la perception des sondés, Carouge demeure une commune charmante mais chère, excentrée et toujours fermée.

Vrai? En grande partie faux, selon l’association communale. L’application vise à «rapprocher Carouge de Genève», dit-elle, en recensant tous les commerces de la place, par catégories, en affichant les trajets les plus courts pour y accéder et les horaires d’ouverture. Pour promouvoir cette action, un tram paré de violet et de rose, et vantant les mérites de «la belle Carouge», sillonne Genève trois mois durant depuis le 1er octobre. L’approche se veut globale: on attire les chalands vers les échoppes mais aussi le soir. La cité est réputée pour sa vie nocturne et culturelle, ses brocantes, ses théâtres.

De nombreux défis



Suffisant pour relancer la machine? Certains disent qu’il en faut plus, en tout cas une harmonisation des horaires comme dans un centre commercial. Un objectif irréalisable, la commune recensant plus de 300 commerces indépendants, selon les Intérêts de Carouge. Certains déplorent l’influence démesurée des syndicats dans leur combat pour des horaires stricts de l’ouverture des magasins. D’autres s’étonnent que la Commune n’en fasse pas davantage, même si elle a largement soutenu l’association présidée par Béatrice Berthet.

Il y a aussi les défis techniques et le manque de temps pour développer l’application: pour l’instant, une cinquantaine de points de vente sont inscrits sur iCarouge.ch . Ils arrivent au compte-gouttes, à coups d’e-mails.

«Le vrai problème, ce sont les loyers, les taxes, la TVA; la Suisse est un îlot de cherté, souligne un observateur. Et l’e-commerce un plus grand obstacle que le franc fort, même si la secousse a été dure après l’abolition du taux plancher par la BNS en janvier 2015.» Un effort a aussitôt été fait sur les prix dans la commune et, depuis, les marges sont moindres, selon des commerçants.

«On réfléchit à d’autres solutions pour soutenir les commerçants genevois», indique Jacques Folly, délégué au commerce à la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l’innovation du canton. Parmi les pistes de l’Etat, la possibilité d’offrir une arcade un an durant aux entreprises les plus innovantes. (TDG)