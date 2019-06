Les botanistes héroïques de la Flore des Dames

Elles ont fait Genève Épisode 6 Dans le cadre du projet 100Elles*, l’association l’Escouade renomme et féminise cent rues genevoises. Découvrez les portraits de dix femmes remarquables réalisés bénévolement par des historiennes de l’Université de Genève.

Initialement, la Flore des Dames (1817, groupe de copistes botanistes) désigne un manuscrit de treize volumes constitué en 1816 par une centaine de femmes afin de conserver une copie à Genève d’un trésor de la recherche en botanique.

Il s’agit de dessins et aquarelles de plantes, transcrits à partir du dossier de la Flore du Mexique. Ce dernier avait été constitué à l’instigation de la Couronne espagnole lors d’une expédition scientifique menée en Amérique latine par l’Espagnol Martin de Sessé, le naturaliste mexicain José Mariano Mociño et deux peintres, Juan de la Cerda et Atanasio Echeverría. Formidable effort collectif

Le résultat de ces recherches arrive à Genève à la faveur des événements internationaux postrévolutionnaires. Accusé de sympathie bonapartiste en Espagne, Mociño doit s’exiler en France et se trouve à Montpellier en 1813. Il y rencontre Augustin-Pyramus de Candolle, botaniste genevois, et lui confie le dossier de la Flore du Mexique. En avril 1817, alors que la situation politique européenne s’éclaircit suite à la chute de Napoléon, Mociño reçoit l’autorisation de rentrer en Espagne et presse Candolle de lui rendre son dossier mexicain.

Un formidable effort collectif se met alors en place pour recopier les planches. Une centaine de personnes, majoritairement des femmes, peintres et botanistes, se mobilisent pour reproduire en huit jours plus de huit cents planches. Artistes professionnelles ou élèves de l’École de dessin de Genève, elles permettent à la collection de rester à Genève. Dans un texte expliquant la démarche et qui chapeaute la version genevoise de la Flore du Mexique, Candolle cite celles dont il connaît le nom de famille, d’autres restent anonymes: Mmes et Mlles Tollot, Eynard, Vaucher, Almeras, Saint-Ours, Odier, Rath, Salles, Veirassaz, Vindisth, Decarro, Fabri, Chuit, Covelle, Revillod, Colladon, Pictet, Martin, Beaulacre, Amat, Ployard, Saladin, Vully, Mallet, Boucier, Comparet, Lullin, Van der Voestine, Mostyne.

Hommage de Candolle

Candolle termine son introduction en leur rendant hommage: «Tous ces ouvrages […] seront conservés par moi comme le gage précieux de la bienveillance publique et de l’esprit qui caractérise notre pays, et je prendrai des mesures pour qu’après moi cet ouvrage ne sorte jamais de Genève et qu’il puisse constamment y servir à l’enseignement de la Botanique, à l’avancement des arts, du dessin et à l’encouragement de l’esprit public.»

À la fin du XXe siècle, ces documents, précieusement conservés à Genève, prennent le nom de Flore des Dames. Une exposition leur est consacrée en 2018. (TDG)