Les bonnes ondes de RadioVostok ont besoin d’argent

Vous avez envie de soutenir un média gratuit, indépendant et local? C’est maintenant, «let’s rock», avant de partir en vacances. Le média s’appelle Radio Vostok. Il est tout entier consacré à la culture genevoise, la vraie, la vivante, celle qui s’invente chaque jour dans les lieux d’exposition et les galeries, chaque soir dans les salles de concert et les théâtres. Cette actualité-là diffuse ses ondes positives par le biais d’une station basée aux Acacias.

Quatre saisons radiophoniques réussies. La dernière se termine en beauté. Pour la première fois, une place de stagiaire animatrice a pu être créée, un nouveau site internet a vu le jour en septembre 2018 et un deuxième canal a été lancé avec une playlist 100% féminine, La VostokE, qui était d’ailleurs présente samedi dernier aux Bastions de l’égalité.

Tout va bien. Enfin presque. La 5e saison de La Quotidienne (du lundi au jeudi de 16 h à 19 h) est en danger. «Les financements prévus pour la saison à venir ne sont pas tous atteints, prévient Charles Menger, cofondateur de cette radio alternative. Il manque 30 000 francs au budget pour que La Quotidienne puisse continuer à promouvoir la vie culturelle du bassin genevois.»

D’où l’appel lancé dès à présent aux auditeurs. Une opération de crowdfunding est mise en place jusqu’au 31 juillet. À votre bon cœur? Non, «On vous reçoit 5 sur 5». C’est mieux, c’est plus clair, c’est urgent et dynamique. «Pour inciter les auditeurs à contribuer, nous publions un podcast de La Quotidienne sur notre site internet et sur les réseaux sociaux», ceci tout au long des six semaines qui viennent.

Mais la meilleure manière de se faire une opinion soutenante, c’est encore d’aller au contact. La riche actualité culturelle met Radio Vostok au travail hors les murs de ses studios. Un partenariat avec la Fête de la musique, reconduit chaque année, lui offre la possibilité de cosigner une programmation musicale, celle de la scène dite des Rocailles, à droite en entrant dans le parc des Bastions.

Une carte blanche indie rock, sur scène et sur les ondes, avec diffusion en direct des concerts et interviews des groupes à l’affiche. Les animateurs seront présents et accessibles, particulièrement ce samedi 22 juin dès 18 h. Cartel musical de qualité. Exactement celui que les responsables de la station espèrent continuer à défendre la saison prochaine. Chaque jeudi soir, on le rappelle, dès 17 h 30, La Quotidienne offre une Vostok Session, un showcase accueillant les artistes en studio. Bonnes ondes, assurément.

Infos sur www.radiovostok.ch

(TDG)