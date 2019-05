Les avocats offrent des consultations gratuites

Il paraît que les avocats sont chers; jusqu'à samedi soir, ils sont gratuits. Du moins, la centaine de membres de l'Ordre des avocats qui se relaie sur la plaine de Plainpalais pour offrir des consultations gratuites.

Pour la cinquième année consécutive, «l'avocat dans la cité» ouvre les portes des professionnels du droit à la population. «C'est vrai, notre profession a parfois une image déconnectée et inaccessible, concède Me Lionel Halpérin, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Genève. Cet événement sert à faire un pas vers les gens qui, souvent, n'envisagent pas d'aller voir un avocat malgré des problèmes réels.»

Sur place, une dizaine de box permet à quiconque de s'entretenir de manière confidentielle avec un avocat spécialisé. Les questions posées? Elles couvrent tous les domaines du droit, des litiges familiaux à ceux du travail, de la fiscalité au droit des étrangers. Le droit du bail occupe également une place importante parmi les préoccupations.

Sous la tente placée sur la plaine de Plainpalais, on croise un trentenaire qui attend des conseils: la veille, il s'est fait voler ses papiers et les démarches pour déposer plainte l'ont empêché d'aller au travail vendredi matin. Il a découvert par hasard que les avocats tiennent une permanence gratuite en plein coeur de la ville. «Je souhaite connaître mes droits vis-à-vis de mon patron qui risque de vouloir me pénaliser», dit-il.

Puis, il y a ce retraité qui sort de sa consultation de vingt minutes. «C'était très utile! J'ai remarqué que les régions touristiques créent des itinéraires cyclables sur les chemins pédestres et je souhaite faire quelque chose pour que cela cesse, détaille-t-il. Je pensais que je devais déposer une plainte, or, un juriste m'a expliqué que je devais plutôt contester les autorisations.»

L'usager rend un verdict dithyrambique: «J'étais sceptique, je me demandais s'ils faisaient ça pour trouver de nouveaux clients. Mais la consultation me donne le sentiment que l'avocat est plus proche du commun des mortels qu'on ne le pense.»

L'événement se poursuit jusqu'à 19 vendredi et samedi toute la journée.

(TDG)