Les associations féminines et féministes prennent les Bastions!

Vendredi, le cortège de la grève des femmes devrait rejoindre les Bastions vers 19 heures. C’est dans ce parc qu’aura lieu, les 14 et 15 juin, un festival unique en son genre pour sensibiliser la population aux enjeux paritaires: les «Bastions de l’égalité». Deux temps forts sont prévus: une soirée d’ouverture festive et musicale, vendredi dès 18 h 30, programmée par les Créatives dans le prolongement de la journée de grève. Puis une multitude d’activités, d’informations et de sensibilisations ludiques et pédagogiques, samedi de 11 à 18 heures. On y parlera égalité, genre et féminismes, intersectionnalité, famille, jeunesse, éducation et formation, travail, économie, formation et insertion professionnelle, violences sexistes et sexuelles, santé, sexualité, arts, culture et médias.

Organisatrices de ce festival inédit, les associations du réseau femmes (9 associations féminines prestataires de service et subventionnées par la Ville ou l’État) ont, disent-elles, souvent rêvé depuis une dizaine d’années d’un événement qui réunirait les nombreuses et diverses associations féminines et féministes genevoises et par là même d’investir l’espace public. Une occasion de rendre ces associations plus visibles, et de montrer leur complémentarité.

Près de 70 associations réunies

«Bastions de l’Égalité nous a permis de faire aboutir ce projet un peu fou, apprécie Geneviève Bordry, responsable de F-information, membre du comité de pilotage de «Bastions de l’égalité» et du réseau femmes. Début 2019, l’annonce de la grève des femmes pour le 14 juin et l’élan fantastique qu’a donné ce mouvement n’ont fait que renforcer notre détermination à aller cette fois de l’avant. C’était le bon moment. Ce défi, nous l’avons relevé et nous l’avons gagné.»

Réunir près de 70 associations féminines et féministes, les faire travailler ensemble sous l’égide de sept pôles thématiques où chacune a pu trouver sa place, n’était pas gagné d’avance. «Mais dans un esprit collectif, nous y sommes parvenues après plus d’une année de travail», informe Geneviève Bordry.

En théâtre et musique

Cela n’a été possible que «grâce aux forces vives que nous ont données les structures publiques qui sont en charge des questions d’Égalité et de Genre (Bureau pour l’égalité entre femmes et hommes et de prévention des violences domestiques, le service de l’agenda 21 de la Ville de Genève et plus particulièrement son service Égalité, le service de l’Égalité de l’Université de Genève)», ajoute notre interlocutrice.

«Bastions de l’égalité» se terminera en théâtre et musique, samedi à 17 heures, avec le Chœur des Femmes (de Michele Millner et Naïma Arlaud).

Maire de la Ville de Genève, Sandrine Salerno, salue l’organisation de cet événement: «Dans le cadre d’une année particulière en matière de lutte pour les droits des femmes, il permet de mettre en valeur le précieux travail réalisé par le réseau d’associations féministes et féminines genevois, notamment le nombre important de prestations qu’il assure».

Pour qu'il reste dans la mémoire

Nathalie Fontanet, conseillère d’État chargée du bureau de la promotion de l’égalité entre femmes et hommes et de prévention des violences domestiques, se réjouit, elle de cette manifestation «qui permet d’aller à la rencontre de la population et de la sensibiliser au fait que l’égalité entre femmes et hommes constitue une valeur essentielle de notre société.»

Dans la suite de ce festival, et afin qu’il reste dans la mémoire du monde associatif féminin et féministe genevois, un outil concret sera mis à la disposition de tout un chacun par le biais de la création d’un catalogue répertoriant toutes les associations en lien avec les questions de genre et d’égalité dès l’automne 2019.

