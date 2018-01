Les arrêts sur demande n’accélèrent guère les bus

C’est nouveau, mais qu’est-ce que ça change vraiment? Depuis décembre, on est censé faire signe ou appuyer sur un bouton quand on veut grimper dans un bus ou en descendre. Courant jusqu’ici dans les campagnes, le principe de l’arrêt à la demande s’est systématisé pour l’ensemble des arrêts de bus et de trolleybus sur tout le réseau, même en ville, et s’applique même à quelques haltes de tram (une par ligne).

Un chambardement? Pas vraiment, répondent pour la plupart des syndicalistes des TPG, que ce soit sur la base de leur expérience ou des retours de leurs collègues.

«Si on ne s’arrête pas, les gens nous engueulent et c’est un problème pour nous conducteurs, qui subissons déjà le stress des bouchons toute la journée, commente Luis Paulo Rodrigues, président de Transfair-TPG. En ville, on s’arrête à tous les arrêts car il y a du monde partout. En campagne, on saute quelques haltes, mais alors on se retrouve en avance sur l’horaire, ce qui est interdit, donc on doit ensuite temporiser. Je ne vois pas l’intérêt!»

«Les gens sont un peu perturbés par la mesure et certains font signe pour demander à monter dans le tram à un arrêt qu’il dessert de toute façon, sourit Christian Abbas, vice-président du syndicat ASIP. Du moment qu’il y a des gens qui attendent, mes collègues disent s’arrêter, même si personne ne fait signe l’arrêt est desservi par plusieurs lignes. La mesure aura donc tout au plus de l’effet le soir et en périphérie.»

«On appelle ça des arrêts sur présence plutôt que sur demande, confirme Philippe Schaedler, président de l’ASIP. Je ne suis pas persuadé que cela arrangera grand-chose en matière de vitesse commerciale.»

«Pour le moment, ça n’améliore rien, confirme Valérie Solano, secrétaire du syndicat. Mais on peut craindre qu’on en prenne prétexte pour réviser les temps de parcours à la baisse. Comme le gain de temps n’est pas réel, les conducteurs devront prendre sur leur pause pour s’ajuster!» Des couacs sont relevés: personne n’a pensé à remettre dans les bus des signaux lumineux montrant que l’arrêt a bien été demandé, comme ils existaient jadis. Par ailleurs, il semble que les chauffeurs jugent périlleux de traiter comme un arrêt sur demande celui des Grangettes, sur la ligne 12. Motif: les automobilistes s’attendent à ce que le tram s’y arrête et à pouvoir en profiter pour franchir les voies afin de bifurquer vers l’une des voies perpendiculaires à la route de Chêne.

Quid de la direction? Les TPG notent que la nouveauté ne suscite pas de plainte chez les passagers et se félicitent aussi «de l’application conservatrice de cette mesure de la part de leurs conducteurs». La généralisation des arrêts sur demande est trop récente pour que la régie en fasse un bilan. Porte-parole des TPG, François Mutter avance toutefois que «des effets positifs sont perceptibles en période de faible trafic». (TDG)