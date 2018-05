Les arcades borgnes n’ont pas disparu

Il y a dix ans, la Ville de Genève partait en guerre contre les arcades commerciales borgnes. Afin de redonner de l’animation aux rues, le conseiller administratif Rémy Pagani promettait de sévir pour limiter les vitrines opacifiées ou celles ne donnant que sur de vagues bureaux, salles d’attente ou de réunion fermées aux chalands. Après plusieurs années de recours et oppositions, le plan d’utilisation du sol (PUS) avait donc été modifié dans ce sens.

Mais aujourd’hui, il suffit de se balader dans le centre-ville pour constater que cela n’a pas changé grand-chose. Les vitrines «mortes» sont encore fréquentes, y compris dans des bâtiments appartenant à la Ville.

Ambiance morne

Par exemple, dans le nouvel écoquartier de la Jonction, le rez-de-chaussée de l’immeuble construit par la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social (FVGLS) est entièrement fait de locaux commerciaux. Mais hormis le vendeur et réparateur de vélos Péclot 13, il n’y a pas beaucoup d’activités qui apportent de la vie. La plupart des arcades sont occupées par le Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre (CPMDT) et l’École des parents. Or ces institutions subventionnées ont apposé un film translucide sur leurs nombreuses vitrines. En termes d’animation, il y a mieux… Surtout pour un écoquartier qui se veut convivial. Dans le passage couvert qui pourrait constituer une rue intérieure vivante, avec toute une variété de boutiques, l’ambiance est des plus mornes.

De quoi faire grincer des dents certains acteurs privés, dont la Ville exige une application stricte du PUS. Rémy Pagani confirme que le cas de l’immeuble de la FVGLS pose problème: «J’ai écrit aux responsables de la fondation pour leur demander de se mettre en conformité, confie-t-il. Les salles de cours du Conservatoire populaire ne correspondent clairement pas à la notion de locaux ouverts au public telle que définie par le règlement du PUS, puisqu’elles n’accueillent qu’une clientèle choisie.»

Ce règlement fait la distinction entre les lieux ouverts au public, «notamment destinés au commerce, à l’artisanat, aux loisirs, aux activités sociales ou culturelles», et ceux fermés, qui sont «destinés à une clientèle accueillie dans des conditions de confidentialité, notamment bureaux, cabinets médicaux, avocats, notaires, fiduciaires, experts-comptables, agents immobiliers». Ces derniers sont en effet proscrits des arcades commerciales.

Les exceptions à la règle

Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles règles en 2013, la Ville est intervenue une petite quinzaine de fois pour faire retourner des locaux commerciaux à leur affectation première, comme au Bourg-de-Four, où plusieurs arcades avaient été transformées en bureaux. Mais le règlement du PUS prévoit des exceptions, par exemple pour une nouvelle construction qui n’est pas en continuité avec des bâtiments dont les rez-de-chaussée sont ouverts au public. De plus, le PUS ne concerne pas les équipements publics et ne s’applique pas de manière rétroactive. Ainsi, une arcade qui était occupée par des bureaux avant 2013 peut le rester, jusqu’à la prochaine demande de transformation des lieux.

Dans d’autres cas encore, la Ville peut accorder des dérogations: «Il y a quelques années, on manquait de distributeurs de billets en ville, explique Rémy Pagani. J’avais donc autorisé des banques à mettre des bureaux dans des locaux commerciaux, pour autant qu’elles y installent aussi un distributeur.» Sur la cinquantaine de demandes de transformation d’arcades que reçoit la Ville chaque année, une dizaine pose problème. «Mais en général, nous finissons toujours par trouver un compromis», assure le magistrat.

Le secrétaire général de la Chambre genevoise immobilière, Christophe Aumeunier, qui s’était à l’époque opposé à la modification du règlement en question, déplore la trop grande marge d’appréciation laissée à la Ville: «À cause de règles inapplicables, on n’agit plus que par dérogation et la Ville ne respecte pas ses propres règles.» Pour sa part, Fabienne Gautier, présidente de la Fédération du commerce genevois, préfère voir des arcades occupées par des bureaux ou des cabinets médicaux plutôt que vides parce qu’elles n’ont pas trouvé preneur. «L’important, c’est la notion d’accueil. Un physiothérapeute, par exemple, offre aussi un accueil.»

(TDG)