Les ambitions contrariées des magistrats de la Ville

Difficile année 2018 pour les cinq conseillers administratifs de la Ville de Genève. L’affaire des notes de frais a mis un coup d’arrêt à la carrière politique de Guillaume Barazzone et fragilisé l’ensemble de l’Exécutif. Seuls Esther Alder et Sami Kanaan devraient vraisemblablement se représenter lors des élections municipales au printemps 2020.

Sandrine Salerno «aurait adoré continuer»

Sandrine Salerno est arrivée au terme de ses trois mandats, limite fixée par les statuts de la section Ville de Genève du Parti socialiste. La magistrate, en charge des Finances depuis 2007, aurait-elle aimé continuer? «C’est un fait indéniable, répond-elle. Au cours de ces douze années, j’ai acquis de belles compétences, développé un réseau et une connaissance approfondie de mon département.»

Elle marque un temps de pause, avant de poursuivre: «Mon désir intime aurait été de continuer, mais ce n’est pas la règle.» Regrette-t-elle de ne pas avoir demandé à son parti de modifier les statuts? «Non, je ne le regrette pas. Je pense qu’il est sain dans une démocratie que le pouvoir ne soit pas incarné pendant des années par les mêmes visages.» Sandrine Salerno, à qui le parti a refusé une dérogation pour siéger au Grand Conseil, où elle a été élue en 2018, dit ignorer ce qu’elle fera le 1er juin 2020. «Ce qui est sûr, c’est que je compte bien continuer à travailler.»

Guillaume Barazzone, la chute de l’espoir du PDC

Il aurait dû être réélu dans un fauteuil, il ne sera même pas candidat. Emporté par l’affaire des notes de frais, le seul représentant de la droite au Conseil administratif a décidé de jeter l’éponge. Il n’a pas attendu d’être acculé et a pris les devants en annonçant, le 30 novembre, qu’il renonçait à briguer un nouveau mandat, tant à la Ville qu’à Berne, où il siège au Conseil national. «J’ai conscience de la déception que j’ai pu susciter chez certains proches, membres du parti, collaborateurs et habitants de Genève, et j’en suis attristé. À tous, je présente mes excuses», a-t-il écrit dans un courrier envoyé au PDC.

Aujourd’hui, Guillaume Barazzone, qui a remboursé de son propre chef près de 52 000 francs à la Ville, ne veut plus parler du rapport de la Cour des comptes. Il lui reste un an et demi de mandat, et il entend bien en profiter «pour poursuivre les projets destinés à améliorer la qualité de vie des Genevois», comme il l’a écrit dans sa lettre. Parmi eux, la végétalisation des quartiers, la multiplication des lieux de baignade autour de la rade ou encore la revalorisation de la police municipale.

Rémy Pagani, l’hypothétique quatrième mandat

Et si Rémy Pagani était candidat pour un quatrième mandat? Improbable il y a peu, ce scénario semble avoir pris un peu un peu de consistance ces derniers jours. Des rumeurs ont laissé croire à une annonce imminente. Contacté, l’intéressé répond par SMS: «En l’état, je n’ai pas réfléchi au sujet. Je participe à un débat et des réflexions collectives au sein du mouvement SolidaritéS qui concerne les élections fédérales et municipales. Ce processus devrait associer les composantes d’Ensemble à Gauche.» Une échéance a-t-elle été fixée? «Pas d’échéance.» Le magistrat vit une période mouvementée. À la mi-janvier, un courrier anonyme a dénoncé un climat délétère au sein de son département. Et maintenant, le voilà au cœur d’une polémique pour avoir créé une fondation sans l’aval du Municipal (notre édition du 26 janvier).

Sami Kanaan veut rempiler

Lorsqu’on lui demande si le rapport de la Cour des comptes a entamé sa volonté de se représenter au Conseil administratif, Sami Kanaan répond: «Non, au contraire.» Le socialiste a bien l’intention de rempiler pour un mandat supplémentaire. Ce serait l’occasion de «faire avancer de nombreux projets», ralentis en raison de l’affaire des notes de frais.

Reste que le maire a dû, bon gré mal gré, incarner le Conseil administratif dans la tempête. Risque-t-il d’en payer le prix? «A priori, Sami Kanaan sera candidat pour le PS, cela coule de source», élude Albane Schlechten. La cheffe de groupe PS au Municipal rappelle toutefois que c’est à la base du parti de choisir. «À chaque élection, tout est remis à plat», souligne-t-elle.

Esther Alder, «revigorée»

Au début d’octobre, la magistrate Verte confiait en off au «Courrier» qu’elle serait bien candidate pour un troisième mandat. Puis l’affaire des notes de frais a éclaté. Esther Alder a été prise à partie pour ses nombreux déplacements en taxi. Des accusations qui l’ont profondément affectée. Aujourd’hui, elle dit se déplacer uniquement à vélo. Le vote du budget 2019, en décembre, lui a redonné le sourire. Le Conseil municipal a décidé d’allouer 1 million de francs pour l’hébergement d’urgence des sans-abri à l’année et 500 000 francs pour l’accueil des familles par l’Armée du Salut. La magistrate y a vu une forme de soutien, elle qui prônait ces mesures depuis de nombreuses années. «On la sent revigorée depuis le retour des vacances de Noël», raconte le conseiller municipal Alfonso Gomez, qui loue sa «combativité retrouvée».

Alors, candidate ou pas candidate? «Je réserverai la primeur de l’information à mon parti», répond-elle. La décision devrait être connue dans le courant du mois de février.

